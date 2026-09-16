CM Birthday : दिव्यांग मुलांसोबत मुख्यमंत्र्यांचा वाढदिवस; केक कापताना मुलांचे प्रेम पाहून झाले भावुक

उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी बुधवारी आपल्या वाढदिवसानिमित्त डेहराडून येथील राष्ट्रीय दृष्टी दिव्यांगजन सक्षमीकरण संस्थेला (NIEPVD) भेट दिली. यावेळी त्यांनी दृष्टिहीन आणि दिव्यांग मुलांसोबत वेळ घालवत वाढदिवस साजरा केला. मुलांशी संवाद साधताना आणि त्यांच्यासोबत केक कापताना मुख्यमंत्री भावुक झाले..मुख्यमंत्र्यांनी मुलांची विचारपूस केली तसेच त्यांच्या आवडीनिवडी आणि दैनंदिन अनुभव जाणून घेतले. मुख्यमंत्री आपल्या भेटीसाठी आल्याने मुलांमध्येही उत्साहाचे वातावरण होते. मुलांनी धामी यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या..मुलांसोबत घालवलेला हा वेळ आपल्यासाठी विशेष असल्याचे धामी यांनी सांगितले. मुलांचे प्रेम आणि त्यांच्या चेहऱ्यावरील हास्य हीच आपल्या वाढदिवसाची सर्वात मोठी भेट असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या मुलांच्या सहवासातून नवी ऊर्जा आणि प्रेरणा मिळत असल्याचेही त्यांनी सांगितले..पहिल्या दोन सामन्यांत संधी नाही, पण आता वैभव सूर्यवंशीची बारी? श्रेयस अय्यरच्या वक्तव्याने समीकरण बदललं; तिसऱ्या T20 मध्ये खेळणार?.दिव्यांग मुलांमध्येही मोठी प्रतिभा आणि क्षमता आहे. त्यांना समाजात समान संधी, सन्मान आणि पुढे जाण्यासाठी अनुकूल वातावरण मिळणे आवश्यक आहे. दिव्यांग मुलांना भेदभावाचा सामना करावा लागू नये, यासाठी शासनासोबतच संपूर्ण समाजाची जबाबदारी असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले..शिक्षण, कौशल्य आणि आत्मविश्वासाच्या माध्यमातून दिव्यांग मुलांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी करून घेण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी सांगितले. या वेळी मुख्यमंत्री धामी यांच्या पत्नी गीता पुष्कर धामी, कॅबिनेट मंत्री गणेश जोशी तसेच संस्थेचे अधिकारी, शिक्षक आणि कर्मचारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.