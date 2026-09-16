देश

CM Birthday : दिव्यांग मुलांसोबत मुख्यमंत्र्यांचा वाढदिवस; केक कापताना मुलांचे प्रेम पाहून झाले भावुक

Pushkar Singh Dhami Celebrates Birthday With Divyang Children : उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी वाढदिवसानिमित्त डेहराडून येथील NIEPVD संस्थेला भेट देत दृष्टिहीन आणि दिव्यांग मुलांसोबत वेळ घालवला.
CM Birthday

CM Birthday

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी बुधवारी आपल्या वाढदिवसानिमित्त डेहराडून येथील राष्ट्रीय दृष्टी दिव्यांगजन सक्षमीकरण संस्थेला (NIEPVD) भेट दिली. यावेळी त्यांनी दृष्टिहीन आणि दिव्यांग मुलांसोबत वेळ घालवत वाढदिवस साजरा केला. मुलांशी संवाद साधताना आणि त्यांच्यासोबत केक कापताना मुख्यमंत्री भावुक झाले.

Loading content, please wait...
Chief Minister
Birthday
children
Celebration
Pushkar Singh Dhami
Children
Marathi News Esakal
www.esakal.com