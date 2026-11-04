Uttarakhand Model School: बालपणीच्या शाळेत पोहोचले मुख्यमंत्री; जुन्या आठवणींना उजाळा, दीड कोटींच्या खर्चातून हायटेक मॉडेल स्कूल

उत्तराखंड: उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी ज्या प्राथमिक शाळेतून शिक्षणाची सुरुवात केली, त्या उधम सिंह नगर जिल्ह्यातील नगला तराई प्राथमिक विद्यालयाचे आता आधुनिक मॉडेल स्कूलमध्ये रूपांतर करण्यात आले आहे. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधीतून सुमारे दीड कोटी रुपये खर्च करून शाळेत पाच वर्गखोल्या, आधुनिक वर्ग आणि अन्य सुविधांची उभारणी करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री धामी यांनी या शाळेचे लोकार्पण करून ती विद्यार्थ्यांना समर्पित केली. यावेळी त्यांनी विद्यार्थ्यांना चॉकलेट आणि शैक्षणिक साहित्याचे वाटप केले..मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवारी आपल्या गृहक्षेत्रातील खटीमा येथे दौऱ्यावर आले होते. त्यावेळी त्यांनी नगला तराई येथील आपल्या बालपणीच्या शाळेला भेट दिली. या भेटीदरम्यान त्यांनी शाळेतील जुन्या आठवणींना उजाळा देत स्थानिक नागरिकांशी संवाद साधला. शाळेतील विद्यार्थ्यांची भेट घेऊन त्यांना चॉकलेट आणि शैक्षणिक साहित्यही दिले..सीएसआर निधीतून शाळेचे आधुनिकीकरणनगला तराई प्राथमिक विद्यालयाचे आधुनिकीकरण आयजीएल कंपनीच्या सीएसआर निधीतून करण्यात आले आहे. सुमारे दीड कोटी रुपये खर्चून पाच वर्गखोल्या, आधुनिक वर्ग आणि शाळेच्या सौंदर्यीकरणाची कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. या सुविधांमुळे विद्यार्थ्यांना अधिक चांगले शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध होणार आहे.याशिवाय, नगला तराई येथील राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयातील सौंदर्यीकरण आणि व्यासपीठ उभारणीच्या कामाचेही मुख्यमंत्र्यांनी लोकार्पण केले. या कामासाठी सुमारे ६५ लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत..सीमावर्ती भागातील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर भरनगला तराई हे गाव नेपाळच्या सीमेजवळ आहे. या भागातील मुलांना आधुनिक शैक्षणिक सुविधा आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे, यासाठी शाळांचे आधुनिकीकरण महत्त्वाचे असल्याचे मुख्यमंत्री धामी यांनी सांगितले.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तराखंडच्या दौऱ्यात सीमावर्ती भागातील शेवटच्या गावांना देशातील पहिले गाव असे संबोधले होते. या दृष्टिकोनातून उधम सिंह नगर, चंपावत, पिथौरागढ, चमोली आणि उत्तरकाशी यांसह सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये विकासकामे आणि शैक्षणिक सुविधा सुधारण्यावर सरकार भर देत असल्याचे धामी यांनी नमूद केले.राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये मॉडेल स्कूल उभारणे, स्मार्ट वर्ग सुरू करणे आणि शाळांचे वातावरण अधिक चांगले बनवणे यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचेही त्यांनी सांगितले..खटीमा-सितारगंज रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे भूमिपूजनदरम्यान, मुख्यमंत्री धामी यांनी मंगळवारी खटीमा-सितारगंज रस्त्याच्या रुंदीकरण कामाचे भूमिपूजन करून सुरुवात केली. या प्रकल्पासाठी सुमारे १४.९७ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. मुख्य चौकापासून थारू विकास भवनापर्यंतच्या सुमारे अडीच किलोमीटर रस्त्याचे रुंदीकरण केले जाणार आहे.या रस्त्याच्या रुंदीकरणामुळे परिसरातील वाहतूक आणि दळणवळण अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे. खटीमा परिसराला विकासाच्या नव्या टप्प्यावर नेण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.