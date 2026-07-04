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CM पुष्कर सिंह धामी यांचे सत्तेत यशस्वी ५ वर्षे पूर्ण! ऋषिकेशमधून 'जन जन की सरकार, जन जन के द्वार' मोहिमेचा दुसरा टप्पा सुरू

Pushkar Singh Dhami Completes Five Years as Chief Ministe: पुष्कर सिंह धामी यांनी मुख्यमंत्री म्हणून ५ वर्षे पूर्ण करत उत्तराखंडमध्ये 'जन जन की सरकार, जन जन के द्वार' मोहिम विशाल गुणाचा शुभारंभ केला.
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CM पुष्कर सिंह धामी

सकाळ वृत्तसेवा
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देवभूमी उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी राज्यातील आपल्या मुख्यमंत्री पदाचा ५ वर्षांचा यशस्वी कार्यकाळ पूर्ण केला आहे. हा कार्यकाळ कोणताही मैलाचा दगड गाठण्यापेक्षा केवळ 'जनता जनार्दनाची सेवा' करण्यासाठी समर्पित होता, असे प्रतिपादन त्यांनी केले. ऋषिकेश येथे आयोजित 'जन जन की सरकार, जन जन के द्वार' या विशेष कार्यक्रमात बोलताना मुख्यमंत्री धामी यांनी आपल्या कार्यकाळातील यशाचा लेखाजोखा मांडला आणि या लोकसंपर्क मोहिमेच्या दुसऱ्या टप्प्याचा (Phase 2) अधिकृत शुभारंभ केला.

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