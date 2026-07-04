CM पुष्कर सिंह धामी यांचे सत्तेत यशस्वी ५ वर्षे पूर्ण! ऋषिकेशमधून 'जन जन की सरकार, जन जन के द्वार' मोहिमेचा दुसरा टप्पा सुरू

देवभूमी उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी राज्यातील आपल्या मुख्यमंत्री पदाचा ५ वर्षांचा यशस्वी कार्यकाळ पूर्ण केला आहे. हा कार्यकाळ कोणताही मैलाचा दगड गाठण्यापेक्षा केवळ 'जनता जनार्दनाची सेवा' करण्यासाठी समर्पित होता, असे प्रतिपादन त्यांनी केले. ऋषिकेश येथे आयोजित 'जन जन की सरकार, जन जन के द्वार' या विशेष कार्यक्रमात बोलताना मुख्यमंत्री धामी यांनी आपल्या कार्यकाळातील यशाचा लेखाजोखा मांडला आणि या लोकसंपर्क मोहिमेच्या दुसऱ्या टप्प्याचा (Phase 2) अधिकृत शुभारंभ केला.."मी गंगा माता आणि भगवान शिव यांना साक्षी मानून सांगतो की, या ५ वर्षांच्या कार्यकाळात मी कधीही सत्तेचा एकही दिवस, महिना किंवा वर्ष मोजले नाही, तर केवळ जनतेच्या कल्याणासाठी काम करत राहिलो," अशा भावना त्यांनी यावेळी व्यक्त केल्या..पंतप्रधान मोदींचे आभार आणि ऐतिहासिक निर्णयमुख्यमंत्री धामी यांनी राज्याला सातत्याने मिळणाऱ्या केंद्रीय सहकार्याबद्दल आणि विशेषतः नैसर्गिक आपत्तींच्या कठीण काळात खंबीरपणे पाठीशी उभे राहिल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे विशेष आभार मानले.आपल्या ५ वर्षांच्या कार्यकाळात प्रशासनात पारदर्शकता आणण्यासाठी घेतलेल्या काही ऐतिहासिक आणि महत्त्वपूर्ण निर्णयांचा त्यांनी प्रामुख्याने उल्लेख केला:समान नागरी कायदा (UCC): राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्याचा क्रांतिकारी निर्णय.कॉपी विरोधी कडक कायदा (Anti-Cheating Law): सरकारी भरती परीक्षांमध्ये होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी अत्यंत कठोर कायदा..Mumbai News: रेल्वेचे दावे कोरडे, डबे मात्र ओले! लोकलच्या छतातून पाण्याचा वर्षाव; रेल्वे प्रशासनावर टीकेचा भडिमार .धर्मांतर विरोधी कायदा (Anti-Conversion Law): बेकायदेशीर धर्मांतराला चाप लावणारा कायदा.जमीन कायद्यात सुधारणा: राज्याच्या हितासाठी भूमी कायद्यात (Land Law) केलेले महत्त्वपूर्ण बदल.अल्पसंख्याक शिक्षण प्राधिकरण: मदरसा बोर्डाच्या जागी 'उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्याक शिक्षण प्राधिकरण' (Uttarakhand State Minority Education Authority) ची स्थापना..रोजगार, महिला सक्षमीकरण आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला गतीमुख्यमंत्री धामी यांनी राज्यातील विकासकामांची आकडेवारी मांडताना सांगितले की:तरुणांना रोजगार: त्यांच्या कार्यकाळात संपूर्ण पारदर्शक पद्धतीने ३४,००० पेक्षा जास्त तरुणांना सरकारी नोकऱ्या देण्यात आल्या आहेत.महिलांना ३०% आरक्षण: सरकारी नोकऱ्यांमध्ये राज्यातील महिलांसाठी ३० टक्के क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण लागू करण्यात आले आहे.पर्यटन आणि पायाभूत सुविधा: राज्यातील रस्ते आणि धार्मिक स्थळांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी सुधारणा करण्यात आली आहे. विक्रमी संख्येने आलेल्या पर्यटकांमुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळाली आहे. .हाऊस ऑफ हिमालयाज': या विशेष उपक्रमाच्या माध्यमातून उत्तराखंडमधील स्थानिक उत्पादनांना (Local Products) जागतिक आणि व्यापक बाजारपेठ मिळवून दिली जात आहे. याशिवाय सौर ऊर्जा, होमस्टे आणि स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन दिले जात आहे..'जन जन की सरकार, जन Jan Ke Dwar' - दुसरा टप्पाकार्यकाळाची ५ वर्षे पूर्ण होण्याच्या औचित्यावर मुख्यमंत्र्यांनी या व्यापक मोहिमेचा दुसरा टप्पा सुरू केला. या मोहिमेचा मुख्य उद्देश सरकारला थेट जनतेच्या दारापर्यंत नेणे, जनतेच्या तक्रारींचे जलद आणि प्रभावी निवारण करणे आणि सर्व शासकीय कल्याणकारी योजना राज्यातील प्रत्येक पात्र लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचवणे हा आहे. "विकसित उत्तराखंड, विकसित भारत" हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी लोकसहभाग (Public Participation) हाच राज्याच्या विकासाचा मुख्य आत्मा राहील, असा विश्वास त्यांनी शेवटी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.