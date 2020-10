Bihar Election : भाजपच्या मोफत लसीच्या आश्वासनावर चौफेर टीका; थरूर यांनी उडवली खिल्ली

बिहारमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका तीन टप्प्यात होत आहेत. यातील पहिल्या टप्प्यांतील मतदान 28 ऑक्टोबरला होणार असून दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यातील मतदान हे 3 आणि 7 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी भरघोस आश्वासने दिली जाता आहेत. नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वात लढणाऱ्या एनडीए आघाडीतील भाजपने आता आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे ज्यात त्यांनी पुन्हा सत्तेवर आल्यावर कोरोनाची लस मोफत देण्याचा दावा केला आहे. यावर आता मोठ्या प्रमाणावर टीका होत आहे. भाजपा लशीच्या विषयाचा उपयोग आपल्या राजकारणासाठी करत असल्याचा आरोप अनेकांकडून केला जात आहे. यावर आता काँग्रेसचे जेष्ठ नेते शशी थरुर यांनीही टीका केली आहे.

कोरोनावरील लस जशी तयार होईल तसे लगेचच बिहारच्या प्रत्येक नागरिकाला ही लस मोफत देण्यात येईल. आमच्या जाहीरनाम्यातील हे आमचं सर्वांत पहिलं वचन आहे. असं निर्मला सीतारामण यांनी या जाहीरनाम्याच्या प्रसिद्धीवेळी म्हटलं आहे.

तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हे वैक्सीन .... what appalling cynicism! Will the ElectionCommission rap her & her shameless Govt on the knuckles? https://t.co/ri1UlWWmgD

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) October 22, 2020