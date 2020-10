राहुल गांधी कृषी कायद्याविरोधात रस्त्यावर उतरणार; काढणार ट्रॅक्टर रॅली

नवी दिल्ली- मोदी सरकारने नुकतंच तीन कृषी कायद्यांमध्ये सुधारणा केल्या आहेत. मात्र, या सुधारणांना विरोधी पक्षांचा कडाडून विरोध आहे. हे कायदे सभागृहात मंजूर होतानादेखील विरोधकांनी चांगलाच गोंधळ सभागृहात घातला होता. ज्या परिणाम म्हणून उपसभापतींनी विरोधी पक्षांच्या आठ खासदारांना आठवडाभरासाठी निलंबित केलं होतं. या कायद्याला देशभरातील शेतकरी संघटनांनीही आपला विरोध दर्शवला आहे. पंजाब-हरियाणा या भागातले शेतकरी या कायद्यांच्याविरोधात जास्त आक्रमक असून अनेक ठिकाणी याबाबत आंदोलनेही झाली आहेत.

अशातच आता देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसदेखील या कायद्याविरोधात रस्त्यावर उतरणार आहे. काँग्रेस पक्षाने या कायद्यांना असलेला आपला विरोध हा पहिल्यापासूनच दर्शवला आहे. आणि आता राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वात पंजाब आणि हरियाणा राज्यांमध्ये ट्रॅक्टर रॅली काढण्यात येणार आहे. या रॅलीच्या माध्यमातून या कायद्यांना विरोध करुन निषेध नोंदवण्यात येणार आहे. ही रॅली 4 ते 6 ऑक्टोबर या दरम्यान असणार आहे, अशी माहिती मिळत आहे.

शेतकरी मोदी सरकारवर नाराज आहेत. या कायद्यांविरोधात असलेला आपला संताप ते रस्त्यावर उतरुन करत आहेत. अशातच, या शेतकऱ्यांना आपला पाठिंबा असल्याचे जाहिर करत त्यांच्यासोबत रस्त्यावर उतरण्याची भुमिका राहुल गांधी यांनी घेतली आहे.

Rahul Gandhi to hold tractor rallies in Punjab, Haryana from Oct 4-6 to protest against new farm laws

— Press Trust of India (@PTI_News) October 2, 2020