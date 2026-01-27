Rahgiri Anand Utsav : उज्जैनमध्ये राहगिरी आनंद उत्सव; शेतकऱ्यांना समर्पित सोहळ्यात मुख्यमंत्र्यांचा सहभाग

उज्जैन : उज्जैनमध्ये आयोजित 'राहगिरी आनंद उत्सव २०२६' मध्ये मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी सहभागी होऊन हा सोहळा शेतकरी बांधवांना समर्पित केला. आनंदाची नगरी असलेल्या उज्जैनमध्ये या निमित्ताने योग, पारंपारिक खेळ आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांची मोठी रेलचेल पाहायला मिळाली.मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी उज्जैनच्या कोठी रोडवर दीप प्रज्वलन करून आणि शंखनाद करून या उत्सवाचा शुभारंभ केला. "उज्जैन आता उत्सवांची राजधानी बनले आहे," असे गौरवोद्गार त्यांनी यावेळी काढले..शेतकऱ्यांचा गौरव आणि बैलगाडीची सवारीयंदाचा राहगिरी उत्सव पूर्णपणे शेतकऱ्यांना समर्पित करण्यात आला होता. शेतकऱ्यांच्या कष्टाचा सन्मान करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः बैलगाडीत बसून लोकांचे अभिवादन स्वीकारले. कार्यक्रमाच्या शेवटी त्यांनी शेतकरी बांधवांना शाल आणि श्रीफळ देऊन सन्मानित केले. यावेळी त्यांनी नमूद केले की, २०२८ चा सिंहस्थ कुंभमेळा भारतीय संस्कृतीचा वारसा जगाला दाखवणारा असेल. मुख्यमंत्र्यांनी कृषी विभागाच्या प्रदर्शनाला भेट देऊन आधुनिक उपकरणांची माहिती घेतली. यावेळी 'श्री अन्न' (भरड धान्य) पासून बनवलेले लाडू आणि खिचडीचे वाटप करण्यात आले..भक्ती आणि शक्तीचा संगममहोत्सवादरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या विविध छंदांनी उपस्थितांची मने जिंकली. सांस्कृतिक मंचावर मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः "गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो" हे भजन गायले. कुस्ती महासंघाच्या मंचावर जाऊन त्यांनी गदा लहरवली आणि तरुण पैलवानांचा उत्साह वाढवला. तसेच एका मंचावर त्यांनी ड्रम वाजवून संगीताचा आनंद लुटला. सम्राट विक्रमादित्य विद्यापीठाच्या मंचावर लहान मुलींनी केलेल्या भारत माता आरतीच्या सादरीकरणाचे कौतुक करत मुख्यमंत्र्यांनी भगवा ध्वज फडकवला..CM Yogi Adityanath: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी प्रयागराजमध्ये मारली श्रद्धेची डुबकी; माघ मेळाव्याच्या 'मिनी कुंभ' तयारीचा घेतला आढावा!.भव्य स्वागत आणि जनसहभागउज्जैनमधील ७० हून अधिक सामाजिक आणि धार्मिक संस्थांनी मुख्यमंत्र्यांचे जंगी स्वागत केले. प्रेस क्लबच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांचे १०१ किलो फुलांच्या माळेने स्वागत करण्यात आले. यावेळी पत्रकारांनी मोफत केसरिया दूध आणि जिलेबीचे वाटप केले. सशस्त्र पोलीस दलाच्या जवानांनी मुख्यमंत्र्यांना सलामी दिली. वाहतूक पोलिसांच्या मंचावर मुख्यमंत्र्यांनी हेल्मेट घालून रस्ते सुरक्षेचा संदेश दिला..२०२८ सिंहस्थ कुंभाची तयारीमुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट केले की, राहगिरीसारखे उपक्रम लोकांमध्ये उत्साह आणि सामाजिक समरसता वाढवण्यासाठी महत्त्वाचे आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारतीय सनातन परंपरा जागतिक स्तरावर नेण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकार कटिबद्ध आहे.राहगिरी आनंद उत्सव २०२६ हा केवळ मनोरंजनाचा कार्यक्रम न राहता तो शेतकरी सन्मान, आरोग्य जागृती आणि सांस्कृतिक एकात्मतेचा एक मोठा मंच ठरला. मुख्यमंत्र्यांचा साधेपणा आणि लोकांमध्ये मिसळण्याची वृत्ती यामुळे या उत्सवाला विशेष झळाळी मिळाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.