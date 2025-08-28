देश

Rahul Gandhi : गुजरातमधील अपरिचित पक्षांना ४३०० कोटींचा निधी; राहुल गांधींचा निवडणूक आयोगाला सवाल

Voter Rights Yatra : राहुल गांधींनी बिहारमध्ये घेतलेल्या सभेत नरेंद्र मोदींवर मतांची चोरी आणि निवडणूक आयोगावर पक्षपातीपणाचा गंभीर आरोप केला.
Rahul Gandhi
Rahul Gandhi Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवी दिल्ली : गुजरातमध्ये दहा अपरिचित पक्षांनी चार हजार ३०० कोटी रुपयांचा निवडणुकनिधी मिळवून केवळ ३९.०२ लाख रुपये खर्च केले असल्याचा आरोप काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी आज केला. तसेच, या अपरिचित पक्षांची चौकशी करणार की पुन्हा प्रतिज्ञापत्राची मागणी करणार, असा उपरोधिक सवाल करत त्यांनी निवडणूक आयोगाला आव्हान दिले.

Loading content, please wait...
Congress
Rahul Gandhi
political
pmc

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com