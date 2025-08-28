Rahul Gandhi : गुजरातमधील अपरिचित पक्षांना ४३०० कोटींचा निधी; राहुल गांधींचा निवडणूक आयोगाला सवाल

नवी दिल्ली : गुजरातमध्ये दहा अपरिचित पक्षांनी चार हजार ३०० कोटी रुपयांचा निवडणुकनिधी मिळवून केवळ ३९.०२ लाख रुपये खर्च केले असल्याचा आरोप काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी आज केला. तसेच, या अपरिचित पक्षांची चौकशी करणार की पुन्हा प्रतिज्ञापत्राची मागणी करणार, असा उपरोधिक सवाल करत त्यांनी निवडणूक आयोगाला आव्हान दिले..गुजरातमधील एका दैनिकाने दिलेल्या वृत्तानुसार गुजरातमध्ये नोंदणीकृत १० अपरिचित राजकीय पक्षांना २०१९-२० ते २०२३-२४ या पाच वर्षांच्या कालावधीत देणगीदारांकडून ४३०० कोटी रुपये निवडणूक निधी मिळाला. या पक्षांनी २०१९ आणि २०२४ च्या लोकसभा, तसेच २०२२ ची विधानसभा अशा तीन निवडणुकांमध्ये केवळ ४३ उमेदवार उतरविले आणि केवळ ३९.०२ लाख रुपये खर्च झाल्याची माहिती निवडणूक आयोगाकडे सादर केली. पण याच पक्षांनी लेखा परीक्षणात साडेतीन हजार कोटी रुपये खर्च झाल्याचे दाखविले आहे. या बातमीचा दाखला देत राहुल यांनी ‘एक्स’वरून टीका करत निवडणूक आयोगाला आव्हान दिले आहे. .‘‘ज्यांची नावेही ऐकली नाहीत, त्यांना ४३०० कोटी रुपयांचा निवडणूक निधी मिळाला, असे काही अपरिचित पक्ष गुजरातमध्ये आहेत. त्यांनी क्वचितच निवडणुका लढल्या किंवा निवडणुकांवर खर्च केला. हे हजारो कोटी रुपये कुठून आले? या पक्षांना कोण चालवत आहे? हा पैसा कुठे गेला? आयोग त्याची चौकशी करेल का? की या प्रकरणीही प्रतिज्ञापत्र मागेल? ही माहिती लपविण्यासाठी पुन्हा कायदाच बदलेल?,’’ असे सवाल राहुल यांनी केले आहेत..आक्षेप नोंदविण्याचे आवाहनप्रशासनाने म्हटल्यानुसार, ही कच्ची यादी असून ती आयोगाने एक ऑगस्ट रोजी जारी केली होती. ती अंतिम यादी नसून कच्च्या यादीबाबत आक्षेप नोंदविण्याचे आवाहन करण्यात आले होते, असेही आयोगाने नमूद केले. प्रशासनाने म्हटल्यानुसार, सुरजेवाला आणि झा यांनी कोणत्याही पुराव्याशिवाय पाच हजार संशयित मतदारांचा आकडा सांगितला आणि तो काल्पनिक वाटतो. त्यामुळे त्याला दुजोरा दिला जाऊ शकत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.