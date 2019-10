आवाज बंद करण्यास विरोधक उतावीळ : राहुल गांधी

सुरत : माझा आवाज बंद करण्यासाठी माझे राजकीय विरोधक उतावीळ झाले आहेत, अशी टीका काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी आज केली. त्यांच्याविरुद्ध सुरू असलेल्या अब्रुनुकसानीच्या खटल्याच्या सुनावणीसाठी ते आज येथील न्यायालयात हजर झाले होते.

"सगळ्या चोरांचे आडनाव मोदी कसे असते?' असे विधान राहुल यांनी एप्रिल महिन्यात कर्नाटकातील एका प्रचारसभेत केले होते. यावरून त्यांच्याविरोधात भाजप आमदार पूर्णेश मोदी यांनी तक्रार दाखल केली होती. या प्रकरणाच्या सुनावणीला हजर राहत राहुल यांनी त्यांच्यावरील आरोपांचा इन्कार केला. यानंतर त्यांनी ट्‌विट करत विरोधकांवर टीका केली.

I am in Surat today to appear in a defamation case filed against me by my political opponents, desperate to silence me.

I am grateful for the love & support of the Congress workers who have gathered here to express their solidarity with me. #SatyamevJayate pic.twitter.com/HZmAcEhciu

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 10, 2019