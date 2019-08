पंतप्रधानांना समजत नाही कसा मार्ग काढायचा : राहुल गांधी 

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त केली असून, त्यांना यातून मार्ग कसा काढायचा हे समजत नाही, अशी टीका काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी केली आहे.

PM & FM are clueless about how to solve their self created economic disaster.

Stealing from RBI won’t work - it’s like stealing a Band-Aid from the dispensary & sticking it on a gunshot wound. #RBILooted https://t.co/P7vEzWvTY3

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 27, 2019