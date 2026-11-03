Rahul Gandhi: '२४ तास झाले, आता तरी चर्चेला या!' राहुल गांधींचे मोदींना पुन्हा आव्हान; एपस्टीन प्रकरणही उकरून काढले

New Delhi: काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी आज सलग दुसऱ्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना थेट खुल्या चर्चेचे आव्हान देत राजकीय संघर्षाला नवे वळण देण्याचा प्रयत्न केला आहे. '२४ तास झाले, आता चर्चेला या. घाबरू नका,' असे म्हणत त्यांनी मोदींना पुन्हा एकदा लक्ष्य केले. विशेष म्हणजे, या चर्चेसाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांना पंच म्हणून बोलावावे असेही राहुल यांनी म्हटले आहे. .Rahul Gandhi: राजकीय संघर्ष नव्या वळणावर; राहुल गांधींचे पंतप्रधान मोदींना खुले आव्हान; ‘हिम्मत असेल तर...!’ .राहुल यांनी आज पुन्हा एकदा सोशल मीडियात व्हिडिओ प्रसिद्ध करून मोदींना चॅलेंज दिले. विरोधकांना देशद्रोही ठरवले जात असेल, तर परकीय शक्तींशी नेमके कोणाचे संबंध आहेत, हे जाहीर चर्चेत स्पष्ट होईल. चर्चेसाठी ठिकाण आणि व्यासपीठ मोदींनी निवडावे, असे सांगत त्यांनी माध्यमांच्या प्रतिनिधींसह देशातील तरुणांसमोर चर्चा करण्याची मागणी केली.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .Rahul Gandhi: ‘राज्यघटना आणि लोकशाही वाचवण्यासाठी एकत्र या’; राहुल गांधींचे महारॅलीसाठी देशवासीयांना आवाहन.या चर्चेत भारत आणि अमेरिका व्यापार करार, उद्योगपती गौतम अदानी यांच्याशी संबंधित प्रकरण आणि जेफ्री एपस्टीन प्रकरण उपस्थित करणार असल्याचे राहुल गांधी यांनी सांगितले. अमेरिकेसोबतचा करार घाईघाईने का करण्यात आला, त्याबाबत मंत्रिमंडळाला माहिती देण्यात आली होती का आणि अदानी प्रकरणात सरकारची भूमिका काय आहे, असे प्रश्नही राहुल यांनी उपस्थित केले..राहुल गांधी यांनी आपल्याविरोधात अनेक मानहानीचे खटले दाखल असल्याचाही उल्लेख केला. परकीय संबंधांबाबतच्या आरोपांवरही न्यायालयीन आव्हान स्वीकारण्याची माझी तयारी आहे, असे राहुल यांनी म्हटले आहे..राहुल यांच्या आव्हानाला पंतप्रधान मोदी किंवा भाजपकडून काय उत्तर दिले जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. राहुल यांनी सलग दोन दिवस सोशल मीडियाचा आधार घेत मोदींना आव्हान दिले आहे. 'हिंमत असेल तर चर्चेला या' असे राहुल म्हणत आहेत. पंतप्रधान मोदींनी मात्र राहुल यांना अद्याप प्रत्युत्तर दिलेले नाही. दरम्यान, मागील काही दिवसांतील भाषणांत मोदींनी राहुल यांना अप्रत्यक्षपणे निशाणा बनवले होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.