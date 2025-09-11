देश

Rahul Gandhi: ‘वोट चोर, गद्दी छोड’ देशाबाहेरही लोकप्रिय; काँग्रेसच्या घोषणेबद्दल राहुल गांधी यांचा दावा

Indian Politics: राहुल गांधी यांनी रायबरेलीत सांगितले की, काँग्रेसची ‘वोट चोर, गद्दी छोड’ ही घोषणा देशाबाहेरही लोकप्रिय झाली आहे. नेपाळमधील आंदोलनात युवकांनीही ही घोषणा वापरली.
Rahul Gandhi

Rahul Gandhi

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

रायबरेली(उ. प्रदेश) : काँग्रेस पक्षाची ‘वोट चोर, गद्दी छोड’ ही घोषणा देशाबाहेरही लोकप्रिय ठरली असून, काँग्रेस ही घोषणा अधिक प्रभावीपणे लोकांपर्यंत पोहोचवेल, असा दावा लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी रायबरेलीमध्ये बोलताना केला.

Loading content, please wait...
Bjp
Congress
Rahul Gandhi
political

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com