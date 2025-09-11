Rahul Gandhi: ‘वोट चोर, गद्दी छोड’ देशाबाहेरही लोकप्रिय; काँग्रेसच्या घोषणेबद्दल राहुल गांधी यांचा दावा

रायबरेली(उ. प्रदेश) : काँग्रेस पक्षाची ‘वोट चोर, गद्दी छोड’ ही घोषणा देशाबाहेरही लोकप्रिय ठरली असून, काँग्रेस ही घोषणा अधिक प्रभावीपणे लोकांपर्यंत पोहोचवेल, असा दावा लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी रायबरेलीमध्ये बोलताना केला. .नेपाळमध्ये सध्या युवकांचे आंदोलन सुरू असून या आंदोलनादरम्यान तेथील युवकांनी वोट चोर...च्या धरतीवर ‘के.पी. चोर, गद्दी छोड’ अशी घोषणा दिली होती. त्याचा संदर्भ राहुल गांधी यांनी दिला असल्याचे मानले जात आहे..राहुल गांधी हे आजपासून उत्तर प्रदेश दौऱ्यावर आले असून त्यांचा हा दौरा दोन दिवसांचा आहे. लखनौ येथील चौधरी चरणसिंग विमानतळावर दाखल झाल्यानंतर राहुल यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. .काँग्रेस पक्षाने दिलेली ‘वोट चोर, गद्दी छोड’ ही घोषणा देशाबाहेरही लोकप्रिय ठरली आहे, असा दावा राहुल यांनी यावेळी केला. तसेच देशात सर्व ठिकाणी मतचोरीचा मुद्दा अधिक प्रभावीपणे मांडणार असल्याचेही राहुल यावेळी म्हणाले..Nepal Violence: नेपाळमध्ये सुधारित परिस्थिती, महाराष्ट्रातील ५० पर्यटक सुरक्षित; विमानतळ परिसरात हॉटेलमध्ये वास्तव्य.राहुल गांधी यांच्या दौऱ्यादरम्यान रायबरेली येथील काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी राहुल गांधी, सपचे अध्यक्ष अखिलेश यादव आणि राजदचे नेते तेजस्वी यादव यांना आधुनिक काळातील ब्रह्मा विष्णू महेश असल्याचे संबोधत त्या आशयाचे फलक झळकावले. ‘भारताची अखेरची आशा, कलियुगातील ब्रह्मा-विष्णू- महेश’ असे या फलकांवर लिहिण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.