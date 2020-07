पंतप्रधान मोदी स्वतःच्या प्रेमात; राहुल गांधींचा टोला

नवी दिल्ली, ता. २० : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वप्रतिमेच्या प्रेमापोटी चीनच्या दबावाखाली झुकले असल्याचा नवा हल्ला राहुल गांधींनी चढवला आहे. भारताचे पंतप्रधान या नात्याने मोदी आपल्या प्रतिमेची चिंता न करता चीनी आव्हानाचा मुकाबला करतील की नांगी टाकतील, असा खोचक सवालही त्यांनी केला आहे.



PM fabricated a fake strongman image to come to power. It was his biggest strength.

It is now India’s biggest weakness. pic.twitter.com/ifAplkFpVv

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 20, 2020