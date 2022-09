Rahul Gandhi : "राहुल गांधी नैसर्गिक नेते त्यांना कुठल्याही पदाची गरज नाही"

नवी दिल्ली : राहुल गांधी हे नैसर्गिक नेते आहेत, त्यांना कुठल्याही पदाची गरज नाही, असं विधान काँग्रेसचे वरिष्ठ खासदार अधिर रंजन चौधरी यांनी म्हटलं आहे. काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीची सध्या लगबग सुरु आहे. यासाठी राहुल गांधी निवडणूक लढवणार नाहीत, हे आता स्पष्ट झालं आहे. यापार्श्वभूमीवर अधिर रंजन यांनी हे विधान केलं. (Rahul Gandhi is a natural leader he does not need any post says Adhir Ranjan Chowdhury)

रंजन म्हणाले, राहुल गांधी हे नैसर्गिक नेते आहेत त्यांना कुठल्याही पदाची गरज नाही. राहुल गांधींनी म्हटलं की, ते काँग्रेस अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवणार नाहीत. आता तरी काँग्रेसला तुच्छ लेखण्याचा भाजपचा प्रयत्न थांबला पाहिजे. काँग्रेसमध्ये लोकशाही आहे त्यामुळेच पक्षाच्या अध्यक्षपदासाठी निवडणूक होत आहे.

पण भाजपमध्ये लोकशाही नाही, कारण त्यांच्या पक्षाचा अध्यक्ष हा नागपूरमध्ये निश्चित केला जातो, असंही अधिर रंजन चौधरी यांनी म्हटलं आहे.