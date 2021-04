VIDEO: राहुल गांधींचं अनाथ मुलांसोबत भोजन; सोबत व्हिडीओ कॉलवर प्रियंका वाड्राही

वायनाड : काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी हे आज रविवारी केरळमध्ये पोहोचले आहेत. आज त्यांनी वायनाडमधील थिरुनेली मंदिरात पुजा केली. यानंतर राहुल यांनी कलपेट्टा भागातील जीवन ज्योती अनाथालयामधील मुलांसोबत दुपारी भोजनाचा आस्वाद घेतला. या दरम्यानच त्यांच्यासोबत जेवण करणाऱ्या काही मुलांनी राहुल गांधींच्या मोबाईलवरुन काँग्रेसच्या महासचिव प्रियंका गांधी यांच्यासोबत व्हिडीओ कॉलवर बातचित केली. याचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. सध्या प्रियंका गांधी आयसोलेशनमध्ये आहेत. त्यांचे पती रॉबर्ट वाड्रा यांनी कोरोना संक्रमण झाल्याची माहिती त्यांनी स्वत: आपल्या फेसबुक पोस्टद्वारे शुक्रवारी दिली होती. त्यानंतर प्रियंका गांधी यांचीही कोरोना टेस्ट करण्यात आली मात्र, ती निगेटीव्ह आली. तरीही त्यांनी खबरदारी म्हणून स्वत:ला आयसोलेट केलं आहे. या आयसोलेशनमधूनच त्या या अनाथ मुलांशी राहुल गांधींच्या फोनवरुन बातचित करताना व्हिडीओत दिसत आहेत. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांच्या या लाघवीपणाचं कौतुक सोशल मीडियातून मोठ्या प्रमाणावर केलं जात आहे.

#WATCH | Congress leader Rahul Gandhi had #Easter lunch with children at Jeevan Jyothi Orphanage in Kalpetta area of Kerala's Wayanad today. During lunch, some children talked to party leader Priyanka Gandhi Vadra on Rahul's phone. pic.twitter.com/g5Px4PgWU6

— ANI (@ANI) April 4, 2021