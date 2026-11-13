Rahul Gandhi : राहुल गांधी यांचा फोन टॅपिंगचा आरोप; माझ्याबद्दलची सर्व माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापर्यंत पोहोचत असल्याचा दावा

नवी दिल्ली : ‘‘फोन टॅपिंग होत असल्यामुळे माझ्याबद्दलची सर्व माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापर्यंत पोहोचते,’’ असा सनसनाटी आरोप काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी शुक्रवारी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून केला. ‘‘मोदी यांनी समोरासमोर बसून माझ्याशी चर्चा करावी. त्या चर्चेनंतर ते पदावर राहणार नाहीत,’’ असेही गांधी यांनी एका इन्स्टाग्राम यूझरच्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले. .राहुल गांधी यांनी काही दिवसांपासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लक्ष्य केले असून, त्यांना खुल्या चर्चेसाठीही आव्हान दिले आहे. या पार्श्वभूमीवर, ‘‘माझा फोन टेप होतो, त्यामुळे सर्व माहिती पंतप्रधानांपर्यंत पोहोचते. याचे पुरावे यात आहेत,’’ असे गांधी यांनी मोबाईलकडे इशारा करत सांगितले. ‘‘ज्या दिवशी मोदी चर्चेसाठी तयार होतील, त्या दिवशी विदेशी नियंत्रणाखाली कोण आहे, याचा पर्दाफाश होईल,’’ असे सांगत गांधी म्हणाले, ‘‘मोदी हे केव्हापासून देशविरोधी कारवायांमध्ये सामील आहेत हे मी सांगणार असून, याच्याशी संबंधित अन्य माहितीही समोर आणणार आहोत. पंतप्रधानांसोबत होणाऱ्या चर्चेवेळी हवे तर भाजपने आपल्या पसंतीचा न्यायाधीश समोर बसवावा. अदानी किंवा मोहन भागवत यांनाही न्यायाधीश म्हणून समोर बसवले जाऊ शकते.’’.चर्चेसाठी पुन्हा आव्हानमागील काही काळात राहुल गांधी यांनी मोदींना यांना अनेक वेळा थेट चर्चेचे आव्हान दिले आहे. २०१९ मधील लोकसभेच्या निवडणुकीच्या प्रचारावेळी राफेल विमान खरेदी सौदा, तसेच भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर त्यांनी १५ मिनिटे थेट चर्चेचे आव्हान पंतप्रधानांना दिले होते. तर, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी माजी न्यायाधीश मदन लोकूर, अजित शाह आणि पत्रकार एन. राम यांनी उभय नेत्यांनी थेट चर्चा करावी, असा सल्ला दिला होता. त्यावेळी गांधी यांनी त्या प्रस्तावाचा स्वीकार करत मोदी यांना एका व्यासपीठावर येण्याचे आव्हान दिले होते. आपण पाच मिनिटांत मोदी यांना गद्दार म्हणून सिद्ध करू शकतो, असे वक्तव्यही गांधी यांनी यापूर्वी केले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.