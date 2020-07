लडाखचे नागरिक खोटं बोलत आहेत का? राहुल गांधींचा मोदींना प्रश्न

नवी दिल्ली- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी सकाळी अनपेक्षितपणे लेहला भेट दिली. त्यांच्या या अनपेक्षित भेटीने सगळ्यांनाच आश्चर्यचकित केलं. मोदी यांनी यावेळी भारतीय सैनिकांना संबोधित केले. तसेच चीनला इशाराही दिला. मात्र, त्यांच्या लेह भेटीवरुन राजकारण सुरु झाल्याचं दिसत आहे. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष आणि खासदार राहुल गांधी यांनी मोदी यांच्यावर पुन्हा एकदा निशाणा साधला आहे.

"इंदिरा गांधींच्या लेह भेटीनंतर पाकिस्तानचे दोन तुकडे झाले; आता मोदी काय...

भारत आणि चीनदरम्यान तणाव निर्माण झाल्यापासून राहुल गांधी यांनी वेळोवेळी भाजप आणि मोदी यांच्यावर टीका केली आहे. त्यांनी मोदींवर टीका करणारे ट्विट अनेकवेळा केले आहेत. मोदींच्या लेह दौऱ्यानंतरही त्यांनी ट्विट करत त्यांना लक्ष्य केलं आहे. लडाखचे नागरिक म्हणत आहेत की चीनच्या सैनिकांनी आमची जमीन घेतली आहे. पण पंतप्रधान मोदी असं काही झालं नसल्याचं म्हणत आहेत. म्हणजे कोणीतरी खोटं बोलत आहे, असं म्हणत राहुल यांनी टीका केली आहे.

राहुल गांधी यांनी लडाखच्या नागरिकांचा व्हिडिओ शेअर केला आहे. यात नागरिक चीनने आमची जमीन घेतल्याचं सांगत आहेत. याचा हवाला देत मोदी खोटं बोलत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. लडाखची जनता चीनने आमची जमीन घेतली असल्याचं म्हणत असताना, मोदी खोटं का बोलत आहेत, असा सवाल त्यांनी अप्रत्यक्षपणे केला आहे.

Ladakhis say:

China took our land.

PM says:

Nobody took our land.

Obviously, someone is lying. pic.twitter.com/kWNQQhjlY7

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 3, 2020