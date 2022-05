राहुल गांधी म्हणाले, भारतात डीप स्टेट वाढत आहे

By

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे भारताच्या लोकसंख्येतील सर्व घटकांचा समावेश नसलेल्या भारताचे व्हिजन तयार करीत आहे. ते भारताच्या कल्पनेच्या विरोधात आहे, असे काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी म्हटले. ‘युनिव्हर्सिटी ऑफ केंब्रिज’ येथे ‘इंडिया ॲट ७५’ या कार्यक्रमात राहुल गांधी यांनी भारतीय वंशाच्या शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. श्रुती कपिला यांच्याशी संवाद साधला. (Rahul Gandhi said, Deep state is growing in India)

काही हिंदू नाही आहे आणि काहीही राष्ट्रवादी नाही. मला असे वाटते की तुम्ही यासाठी नवीन नावाचा विचार केला पाहिजे. तो हिंदू नक्कीच नाही. मी हिंदू धर्माचे तपशीलवार वाचन केले आहे हे दाखवण्यासाठी लोकांना मारणे आणि त्यांना मारण्याची इच्छा बाळगण्यात हिंदू काहीही नाही. माझी आरएसएस आणि पंतप्रधान मोदींशी समस्या आहे की, ते भारताच्या पायाभूत सुविधांशी खेळत आहेत. जेव्हा तुम्ही ध्रुवीकरणाचे राजकारण करता तेव्हा तुम्ही २०० दशलक्ष लोकांना वेगळे करता आणि त्यांना वाईट म्हणता. हे अत्यंत धोकादायक आणि पूर्णपणे भारताच्या कल्पनेच्या विरोधात आहे, असेही राहुल गांधी (Rahul Gandhi) म्हणाले.

भारतीय राजकारणावर ‘डीप स्टेट’चा (Deep state) प्रभाव आहे. भारत बोलतो तेव्हा भारत जिवंत होतो. तो शांत असताना मरतो. ज्या संस्था भारताला बोलू देतात, जसे की संसद, निवडणूक आयोग आणि लोकशाहीची मूलभूत रचना, त्यांच्यावर एका संघटनेकडून कब्जा केला जातो. तसेच संभाषण रोखले जात आहे. खोल स्थिती या ठिकाणी प्रवेश करीत आहे आणि संभाषणाच्या मार्गावर प्रभाव टाकत आहे, असेही राहुल गांधी म्हणाले.

केंब्रिज डिक्शनरीनुसार, डीप स्टेट (Deep state) म्हणजे एक समूह जो विशेष हितसंबंधांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि निवडून न येता देशावर राज्य करण्यासाठी गुप्तपणे कार्य करतो. राहुल गांधी यांनी आरोप केला आहे की, ज्या संस्था भारताला बोलण्याची परवानगी देतात त्यांच्यावर नियोजित हल्ला होत आहे. सरकारी धोरणांवर किंवा एजन्सींवर गुप्तपणे प्रभाव टाकणारे किंवा नियंत्रित करणारे प्रभावशाली लोक देशातील संवादाची पुनर्व्याख्या करीत आहेत, असेही राहुल गांधी (Rahul Gandhi) म्हणाले.