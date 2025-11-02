देश

Rahul Gandhi: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना पंतप्रधान मोदी घाबरतात: राहुल गांधी; उद्योगपतींकडे रिमोट असल्याचा आरोप

Rahul Gandhi Attacks Modi: राहुल यांनी यावेळी बोलताना दावा केला की, मोदी सरकारचे सर्व महत्त्वाचे निर्णय, जसे की वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) किंवा नोटाबंदी हे लघुउद्योग उद्ध्वस्त करून मोठ्या उद्योगांना फायदा करून देण्यासाठीच घेतले गेले होते. ‘‘मात्र आमची भूमिका वेगळी आहे.
बेगुसराय: ‘‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना घाबरत, त्याचप्रमाणे ते मोठ्या उद्योगपतींच्या रिमोट कंट्रोलवर नियंत्रित होतात,’’ असा दावा लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी बिहारमधील बेगुसराय जिल्ह्यात रविवारी आयोजित करण्यात आलेल्या सभेत बोलताना केला.

