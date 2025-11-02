Rahul Gandhi: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना पंतप्रधान मोदी घाबरतात: राहुल गांधी; उद्योगपतींकडे रिमोट असल्याचा आरोप

बेगुसराय: ‘‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना घाबरत, त्याचप्रमाणे ते मोठ्या उद्योगपतींच्या रिमोट कंट्रोलवर नियंत्रित होतात,’’ असा दावा लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी बिहारमधील बेगुसराय जिल्ह्यात रविवारी आयोजित करण्यात आलेल्या सभेत बोलताना केला. .Bachchu Kadu: भाजपकडून माझ्या बदनामीचा अजेंडा : बच्चू कडू; कर्जमाफीपर्यंत सरकारला सोडणार नाही, नेमकं काय म्हणाले?.राहुल म्हणाले, ‘‘मोठी छाती असणे म्हणजे ताकदवान असणे नाही. महात्मा गांधींचे शरीर कृश होते, पण त्यांनी त्या काळातील महासत्ता असलेल्या ब्रिटिशांना आव्हान दिले. याउलट नरेंद्र मोदी हे ५६ इंची छाती असल्याचा दावा करतात पण ऑपरेशन सिंदूरवेळी ट्रम्प यांनी फोन केला तेव्हा ते घाबरले झाली आणि पाकिस्तानविरुद्धचा संघर्ष दोन दिवसांतच थांबला. मात्र, मोदी हे फक्त ट्रम्प यांनाच घाबरतात असे नाही, तर ते अंबानी आणि अदानी यांच्या रिमोट कंट्रोलवर नियंत्रित होतात,’’ असा आरोप राहुल गांधींनी केला. यावेळी बोलताना राहुल यांनी माजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचेही स्मरण केले.ते म्हणाले, ‘‘१९७१ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींना अमेरिकेने धमकावले होते, पण त्यांनी भीती न बाळगता जे करणे आवश्यक होते ते केले. मात्र, आॅपरेशन सिंदूरदरम्यान ट्रम्प यांनी जेव्हा मोदींना ‘ऑपरेशन सिंदूर थांबवा’ असे सांगितले, तेव्हा त्यांनी ते थांबवले.’’.‘मेड इन बिहार’ लेबल हवेराहुल यांनी यावेळी बोलताना दावा केला की, मोदी सरकारचे सर्व महत्त्वाचे निर्णय, जसे की वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) किंवा नोटाबंदी हे लघुउद्योग उद्ध्वस्त करून मोठ्या उद्योगांना फायदा करून देण्यासाठीच घेतले गेले होते. ‘‘मात्र आमची भूमिका वेगळी आहे. आम्ही लघुउद्योगांना प्रोत्साहन देऊ इच्छितो. आम्हाला तुमच्या मोबाईलवर आणि टी-शर्टवर असलेले ‘मेड इन चायना’ लेबल हटवून त्याऐवजी ‘मेड इन बिहार’ लिहिलेले पाहायचे आहे,’’ असे त्यांनी सांगितले.‘‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे मतांसाठी काहीही करतील. त्यांना योगा करायला सांगा, ते काही आसने करतील. त्यांना स्टेजवर नाचायलाही हरकत नसेल. निवडणुकीपर्यंत तुम्ही जे काही सांगाल, ते सर्व ते करतील; पण निवडणुकीनंतर फक्त त्यांच्या आवडत्या कॉर्पोरेट घराण्यांसाठीच काम करतील,’’ असा टोला राहुल यांनी यावेळी लगावला..बिहारमध्ये इंडिया आघाडी सत्तेत आल्यास, बिहारमध्ये आम्ही सर्व घटकांना आणि समाजाला समान वागणूक देणारे सरकार बनवू, असे आश्वासनही त्यांनी यावेळी दिले.’’राहुल गांधी यांनी आरोप केला की ‘‘पंतप्रधान तरुणांना ‘रील्स बघा’ असे सांगतात, जेणेकरून त्यांचे लक्ष बेरोजगारीसारख्या खऱ्या मुद्द्यांपासून विचलित होईल. भाजपने तुम्हाला स्वस्त इंटरनेट दिले आहे, जेणेकरून तुम्ही रील्स पाहू शकता आणि बनवू शकता. पण तुम्ही जेव्हा रील्स पाहता, तेव्हा त्या पैशांचा फायदा अंबानींना होतो.’’.ISRO Baahubali Rocket: 'शत्रूंच्या हालचालींवर सूक्ष्म नजर'; नौदलासाठीच्या वजनदार उपग्रहाचे ‘बाहुबली’ रॉकेटद्वारे प्रक्षेपण.राहुल गांधींनी लुटला मासेमारीचा आनंदनिवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान राहुल गांधी यांनी रविवारी येथील सभेनंतर थोडा वेळ काढून मासेमारीचा आनंद घेतला. यावेळी त्यांच्यासोबत माजी राज्य मंत्री आणि विकासशील इन्सान पक्षाचे मुकेश सहनी होते. बेगुसराय येथील चपरिया पोखर येथे राहुल गांधी आणि मुकेश हे तलावाच्या मध्यभागी होडीने पोहोचले. यावेळी राहुल गांधींनी मासेमारी करण्याचा आनंद लुटला. बेगुसराय त्यानंतर राहुल यांनी मच्छीमार समाजातील लोकांशी संवाद साधला आणि त्यांच्या अडचणी ऐकून घेतल्या. इंडिया आघाडीच्या संकल्पपत्रात, पुरस्थितीमध्ये मच्छीमार कुटुंबांना आर्थिक मदत, मत्स्य विमा योजना आणि नद्या व तलावांचे पुनरुज्जीवन यांचा समावेश असल्याचे राहुल यांनी यावेळी सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.