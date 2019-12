Congress Foundation Day : दिल्लीत झेंडावंदन; राहुल गांधींची सरकारवर टीका

नवी दिल्ली : काँग्रेसच्या 135 व्या स्थापना दिनानिमित्त मुख्यालयात काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या हस्ते झेंडावंदन करण्यात आले. यावेळी काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर टीका करताना सीएए हे नोटाबंदी 2 असल्याचे म्हटले आहे.

देशभरात आज काँग्रेसचा स्थापना दिन साजरा होत असून, काँग्रेसशासित राज्यांमध्ये विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. मुंबईतही काँग्रेसच्या प्रमुख नेत्यांकडून शांती मार्चचे आयोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांच्यासह काँग्रेसचे प्रमुख नेते सहभागी झाले आहेत. काँग्रेसकडून देशभर सीएए आणि एनआरसी विरोधात आंदोलन करण्यात येत आहे. याबाबत आज पक्ष मुख्यालयातील कार्यक्रमानंतर बोलताना राहुल गांधी यांनी टीका केली आहे.

Delhi: Congress interim President Sonia Gandhi hoists tricolour at party office on 135th #CongressFoundationDay. Rahul Gandhi,Dr.Manmohan Singh, Motilal Vora,AK Antony and other senior leaders present pic.twitter.com/h8GewiSUp9

— ANI (@ANI) December 28, 2019