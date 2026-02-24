Rahul Gandhi: ‘मोहंमद दीपक’च्या ‘जिम’चे राहुल गांधी होणार सदस्य; सोनिया गांधींकडूनही उत्तराखंडमधील युवकाच्या धाडसाचे कौतुक, नेमके काय घडले?

नवी दिल्ली: स्थानिक हिंदुत्ववादी संघटनांच्या छळापासून मुस्लिम विक्रेत्याचे संरक्षण केल्याने देशभर चर्चेचा विषय ठरलेले उत्तराखंडमधील जिमचे मालक ‘मोहंमद दीपक’ यांची आज विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी भेट घेतली. राहुल यांनी ‘मोहंमद दीपक’ यांच्या कामाचे कौतुक करत कोटद्वार येथे असलेल्या त्यांच्या मालकीच्या व्यायामशाळेचे (जिम) सदस्यत्व स्वीकारण्याची तयारी दर्शविली आहे. आपण लवकरच कोटद्वारला भेट देऊ, अशी ग्वाही राहुल यांनी दिली..काँग्रेसचे नेते वैभव वालिया, व्यायामशाळेचे मालक दीपक कुमार त्यांचे मित्र विजय रावत यांच्यासह स्थानिक नेते मंडळींनी काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या प्रमुख सोनिया गांधी यांच्या ‘१०- जनपथ’ या निवासस्थानी राहुल यांची भेट घेतली. सोनिया यांच्याशीही त्यांनी संवाद साधला. राहुल यावेळी म्हणाले की,‘‘ माणूस म्हणून आपण सर्वजण समान आहोत. हेच ‘भारतीयत्व’ आणि ‘मोहब्बत की दुकान’ आहे. .दीपक मोहंमद यांच्यात जी ऐक्याची आणि धैर्याची ज्योत तेवत आहे तीच इतर भारतीय तरुणांमध्येही प्रज्वलित व्हायला हवी.’’ राहुल यांनी यावेळी दीपक यांच्या पत्नीशी देखील दूरध्वनीवरून संवाद साधला. दीपक मोहंमद म्हणाले की,‘‘ राहुल यांनीच मला दिल्लीमध्ये निमंत्रित केले होते. यावेळी त्यांनी त्यांच्या आई सोनियाजी यांच्याशी देखील भेट घडवून आणली. तुम्ही खूप चांगले काम केले असून मी स्वतः कोटद्वारला भेट देत तुमच्या व्यायामशाळेचे सदस्यत्व स्वीकारेल, अशी ग्वाही राहुल यांनी दिली आहे.’’.प्रेम आणि मानवतेसाठी संघर्ष करणाऱ्या लढवय्या व्यक्तीचा राहुल गांधी यांनी सन्मान केला आहे. उत्तराखंडप्रमाणेच संपूर्ण देशभरामध्ये प्रेम जिंकेल आणि द्वेष पराभूत होईल.- वैभव वालिया, काँग्रेसचे नेते.नेमके काय घडले?एका हिंदुत्ववादी संघटनेच्या काही कार्यकर्त्यांनी २६ जानेवारी रोजी स्थानिक मुस्लिम विक्रेते वकील अहमद यांच्या कपड्याच्या दुकानाबाहेर आंदोलन केले होते. अहमद यांनी त्यांच्या दुकानाचे नाव बदलावे, अशी मागणी त्यांनी केली होती. दीपक कुमार हे वकील अहमद यांच्या समर्थनार्थ मैदानात उतरले होते. स्वतः ‘मोहंमद दीपक’ असे नाव धारण करत त्यांनी स्थानिक गुंडांविरोधात मोहीम सुरू केली होती. पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप केल्याने पुढील संघर्ष टळला. याप्रकरणी तीन एफआयआर दाखल करण्यात आले होते. या घटनेनंतर राहुल यांनी ‘दीपक मोहंमद’ यांना पाठिंबा दर्शविला होता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.