देश

Rahul Gandhi: पूरग्रस्तांसाठी भरीव ‘पॅकेज’ जाहीर करा; राहुल गांधी यांची पंजाबला भेट, विरेाधकांकडून टीका

Punjab Floods: पंजाबमधील पूरग्रस्त भागांसाठी भरीव पॅकेज जाहीर करावे आणि स्थानिकांच्या पुनर्वसनासाठी पावले उचलावीत, असे आवाहन आज विरोधी पक्ष नेते, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केले.
Rahul Gandhi

Rahul Gandhi

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

चंडीगड : पंजाबमधील पूरग्रस्त भागांसाठी भरीव पॅकेज जाहीर करावे आणि स्थानिकांच्या पुनर्वसनासाठी पावले उचलावीत, असे आवाहन आज विरोधी पक्ष नेते, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केले.

Loading content, please wait...
Rahul Gandhi
Punjab
political
Visit
flood news
Rahul Gandhi Punjab visit

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com