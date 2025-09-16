Rahul Gandhi: पूरग्रस्तांसाठी भरीव ‘पॅकेज’ जाहीर करा; राहुल गांधी यांची पंजाबला भेट, विरेाधकांकडून टीका

चंडीगड : पंजाबमधील पूरग्रस्त भागांसाठी भरीव पॅकेज जाहीर करावे आणि स्थानिकांच्या पुनर्वसनासाठी पावले उचलावीत, असे आवाहन आज विरोधी पक्ष नेते, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केले. .सोशल मीडियावर पंजाबसह, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू काश्मीरमधील पूरस्थितीवर त्यांनी चिंता व्यक्त करत पंतप्रधानांनी संकटग्रस्त लोकांसाठी मदत पोचवावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. अमृतसर येथील पूरग्रस्त भागाला आज राहुल गांधी यांनी भेट दिली. या वेळी पंजाब कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अमरिंदर सिंग वारंग यांच्यासह पक्षाचे नेते उपस्थित होते. .अमृतसर येथे आज सकाळी दाखल झाल्यानंतर खासदार राहुल गांधी यांनी घोनेवाल गावाला भेट दिली आणि तेथे पुरग्रस्त ग्रामस्थांशी संवाद साधला. अजनालाच्या घोनेवाल गावातील बहुतांश भागाला पुराचा फटका बसला असून पिकांची मोठी हानी झाली आहे. घोनेवाल गावाच्या भेटीनंतर त्यांनी रामदास येथील गुरुद्वारा बाबा बुढ्ढासाहिब येथे प्रार्थना केली. यानंतर त्यांनी गुरुदासपूर येथे स्थितीची पाहणी केली. .त्यांनी ट्रॅक्टरमधून प्रवास केला. राहुल गांधी यांनी हवाई पाहणी करण्याऐवजी थेट गावागावाला भेट देऊन नुकसानीचे आकलन केले. राहुल गांधी यांच्या दौऱ्यावर राज्यमंत्री रवनीत सिंग बिट्टू यांनी टीका केली. दरम्यान, राहुल गांधी यांना सीमेवरील पूरग्रस्त गावांत जाण्यापासून रोखण्यात आले, असा आरोप काँग्रेसने केला आहे..Video: हिंदू-मुस्लीम ज्या दिवशी करेन, त्या दिवशी...; 'जास्त मुलांच्या' वक्तव्यावर PM मोदींनी दिलं स्पष्टीकरण.इंफाळ खोऱ्यात मुसळधार पाऊसइंफाळ: मणिपूरच्या इम्फाळ खोऱ्यात काल रात्री मुसळधार पाऊस पडल्याने राज्यातील दोन प्रमुख नद्यांनी काठ ओलांडला. त्यामुळे शेतीत आणि वस्तीत पाणी शिरले. इरिल नदीच्या पात्रात प्रचंड पाणी आल्याने इंफाळ पूर्व जिल्ह्यातील शेती, निवासी भाग आणि रस्ते जलमय झाला. वांगजिंग नदीने देखील धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. त्यामुळे थौबल जिल्ह्यातील संगाईयुम्फाम आणि वांगजिंगचा भाग जलमय झाला. मदत छावण्या पाण्याखाली गेल्या आहेत. पूल वाहून गेल्याने इंफाळ पूर्व आणि थौबल जिल्ह्यातील अनेक गावांचा संपर्क तुटला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.