अर्थव्यवस्था आणि रोजगारप्रकरणी आणखी वाईट बातम्या येतील; राहुल गांधींचा इशारा

नवी दिल्ली- काँग्रेसचे (congress) माजी अध्यक्ष राहुल गांधी (rahul gandhi) यांनी अर्थव्यवस्थेच्या खराब परिस्थितीवरुन केंद्र सरकारला इशारा दिला आहे. आरबीआयच्या ग्राहक विश्वास अहवालाचा हवाला देत राहुल गांधी म्हणाले आहेत की, अर्थव्यवस्था आणि रोजगारप्रकरणी आणखी वाईट बातम्या येऊ शकतात. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने गुरुवारी ग्राहक विश्वास अहवाल (Consumer confidence survey) जाहीर केला होता. यानुसार ग्राहक विश्वासात घसरण होऊन आतापर्यंतच्या सर्वात खालची पातळी गाठली गेली आहे.

कोरोनाविरोधात 'चमत्कारिक लस' तयार केल्याचा इस्त्राईलचा दावा

राहुल गांधी यांनी ग्राहक विश्वास निर्देशांकाचा ग्राफ ट्विटरवर शेअर केला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने देशाच्या मूडचा खुलासा केला आहे. लोकांचा विश्वास आतापर्यंतच्या सर्वात खालच्या स्तरावर पोहोचला आहे. शिवाय भीती आणि असुरक्षा आतापर्यंतच्या सर्वात खालच्या स्तरावर आहे. अर्थव्यवस्था आणि रोजगारप्रकरणी आणखी वाईट बातम्या येण्याची शक्यता आहे, असं राहुल गाधी ट्विटमध्ये म्हणाले आहेत.

RBI reveals the real 'Mood of the Nation':

People's confidence at all time low.

Fear and insecurity at all time high.

Expect more bad news on the economy and jobs front. pic.twitter.com/zaOWwwys8d

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 7, 2020