नवी दिल्ली : काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) सध्या लंडन दौऱ्यावर (London tour) आहेत. तेथील विविध कार्यक्रमात त्यांनी सहभाग घेतला आहे. मात्र, राहुल गांधी यांनी लंडन दौऱ्यापूर्वी परराष्ट्र मंत्रालयाकडून राजकीय मान्यता घेतलेली नाही, अशी माहिती सूत्रांकडून प्राप्त झाली आहे. सर्व खासदारांना परदेश दौऱ्यावर जाण्यापूर्वी परराष्ट्र मंत्रालयाची राजकीय मान्यता मिळाल्याची खात्री करण्यास सांगण्यात आले आहे. (Rahul Gandhi went on a tour of London without permission)

परदेश दौऱ्यावर जाण्यापूर्वी खासदारांना परराष्ट्र मंत्रालयाकडून राजकीय मान्यता घेणे आवश्यक असते. त्यासाठी किमान तीन आठवडे आधी वेबसाइटवर माहिती टाकून परराष्ट्र मंत्रालयाची (Ministry of Foreign Affairs) परवानगी घ्यावी लागेल. एवढेच नाही तर सर्व खासदारांना परराष्ट्र मंत्रालयामार्फत विदेशी सरकारे, संस्था आदींकडून निमंत्रणे मिळावीत आणि त्यांना थेट निमंत्रण मिळाल्यास परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या निदर्शनास आणून द्यावे लागेल आणि राजकीय मान्यता घ्यावी लागेल.

परदेश दौऱ्यात राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी केंब्रिज विद्यापीठातील कार्यक्रमात भाग घेतला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अशा भारताचे व्हिजन तयार करीत आहेत ज्यामध्ये देशातील सर्वच घटक नाहीत. लोकसंख्या समाविष्ट आहे. ते भारताच्या कल्पनेच्या विरोधात आहे, असे भाषणात राहुल म्हणाले होते.

प्रतिष्ठित युनिव्हर्सिटी ऑफ केंब्रिज येथे ‘इंडिया ॲट ७५’ या कार्यक्रमादरम्यान राहुल गांधी यांनी भारतीय वंशाच्या शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. श्रुती कपिला यांच्याशी संवाद साधताना या विषयांवर विचार व्यक्त केले होते.