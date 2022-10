Bharat Jodo Yatra: भारत जोडो यात्रेत राहुल गांधी बनले आधुनिक श्रावणबाळ

काँग्रेस नेते राहुल गांधी भारत जोडो यात्रेच्या माध्यमातून देशभर भ्रमण करत आहेत. भारत जोडो यात्रेत राहुल गांधी यांच्या भाषणाचे विविध पैलुंचे दर्शन घडवणारे अनेक फोटो, व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहेत. आताही राहुल यांचा असाच एक फोटो काँग्रेसने आपल्या अधिकृत ट्विटर हँडलवर शेअर केला आहे. (Rahul Gandhi with Sonia Gandhi tying her shoe lace went viral on social media )

पोस्ट करण्यात आलेल्या फोटोत राहुल गांधी आपल्या मातोश्री आणि काँग्रेस हायकमांड सोनिया गांधी यांच्या बुटाची लेस बांधताना दिसत आहेत. सोशल मीडियावर हा फोटो प्रचंड व्हायरल झाला आहे. शेअर केलेल्या या फोटोला 1,564 पेक्षा अधिक लोकानी रिट्विट केले आहे तर 108 युजर्सनी प्रतिक्रियेसह हा फोटो रिट्विट केला आहे. अवघ्या काहीच वेळा या फोटोला 8,532 हून अधिक लोकांनी लाईक केले आहे.