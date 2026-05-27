Road Accident : हृदयद्रावक घटना! राँग साइडने येणाऱ्या मालवाहू गाडीची दुचाकीला जोरदार धडक; 9 महिन्यांच्या बाळासह एकाच कुटुंबातील तिघांचा जागीच मृत्यू

रायबाग : रायबाग-हारुगेरी रस्त्यावर नागराळ (रायबाग रेल्वे स्टेशन) परिसरात झालेल्या मालवाहू मोटार आणि दुचाकी यांच्या झालेल्या भीषण अपघातात एकाच कुटुंबातील तिघांचा मृत्यू (Raibag Harugeri road accident latest news) झाला, तर लहान मुलगा गंभीर जखमी झाला..सोमवारी (ता. २५) रात्री हा अपघात झाला. महांतेश अशोक माने (वय २७), पायल महांतेश माने (वय २३), समर्थ महांतेश माने (वय नऊ महिने) अशी ठार झालेल्यांची नावे आहेत, तर चैतन्य महांतेश माने (वय अडीच वर्षे) हा मुलगा गंभीर जखमी झाला. अपघातात पती-पत्नी व त्यांचा एक मुलगा ठार झाले..याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, सोमवारी रात्री मालवाहू मोटारचालक अतिवेगाने आणि विरूद्ध दिशेने वाहन चालवत होता. नागराळे परिसरातील एका दुकानाजवळ समोरून येणाऱ्या माने यांच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली. या दुचाकीवर पती-पत्नी दोन्ही मुलांसह होते..वाहनाने दुचाकीला जोरदार धडक दिल्याने या अपघातात तिघांचाही जागीच मृत्यू झाला, तर अडीच वर्षांचा मुलगा जखमी असून त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. अपघातानंतर संशयित वाहनचालकाने घटनास्थळी थांबून मदत न करता वाहन जागीच सोडून पळ काढला. या प्रकरणी रायबाग पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला असून अधिक तपास सुरू आहे.