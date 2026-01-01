देश

Road Accident : मिरज-जमखंडी महामार्गावर भीषण अपघात; कंटेनरच्या धडकेत पाचवीतील विद्यार्थी ठार, दहावीचे दोघे विद्यार्थी गंभीर

Fatal Road Accident Near Halshirgur Bus Stand : रायबाग तालुक्यातील हालशिरगूरजवळ कंटेनरच्या धडकेत पाचवीतील विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला असून दहावीतील दोन विद्यार्थी गंभीर जखमी झाले आहेत.
Raibag Road Accident

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
रायबाग (कर्नाटक) : मिरज-जमखंडी राज्य महामार्गावर रायबाग तालुक्यातील हालशिरगूर बसस्थानकाजवळ (Raibag Road Accident) मंगळवारी (ता. ३०) सकाळी भीषण रस्ता अपघात झाला. या अपघातात पाचवीत शिकणारा विद्यार्थी जागीच ठार झाला असून, दहावीत शिकणारे दोन विद्यार्थी गंभीर जखमी झाले आहेत.

Karnataka
student
bus accident
accident case
Accident Death News

