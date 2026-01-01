Road Accident : मिरज-जमखंडी महामार्गावर भीषण अपघात; कंटेनरच्या धडकेत पाचवीतील विद्यार्थी ठार, दहावीचे दोघे विद्यार्थी गंभीर

रायबाग (कर्नाटक) : मिरज-जमखंडी राज्य महामार्गावर रायबाग तालुक्यातील हालशिरगूर बसस्थानकाजवळ (Raibag Road Accident) मंगळवारी (ता. ३०) सकाळी भीषण रस्ता अपघात झाला. या अपघातात पाचवीत शिकणारा विद्यार्थी जागीच ठार झाला असून, दहावीत शिकणारे दोन विद्यार्थी गंभीर जखमी झाले आहेत. .अमित चिदानंद कांबळे (वय ११) असे कंटेनरच्या धडकेत (Miraj Jamkhandi Highway) ठार झालेल्या विद्यार्थ्याचे नाव आहे, तर दहावीत शिकणारे अंजली लक्ष्मण कांबळे (वय १६) आणि अविनाश चिदानंद कांबळे (वय १६) हे दोघे गंभीर जखमी झाले..याबाबत घटनास्थळ व पोलिसांतून मिळालेली माहिती अशी- सुट्टट्टी क्रॉस येथील कांबळे वस्तीवरून केवळ तीन किलोमीटर अंतरावर असलेल्या हालशिरगूर सरकारी प्राथमिक व माध्यमिक शाळेकडे सकाळी हे विद्यार्थी पायी जात होते. यावेळी मिरजेकडून भरधाव वेगात आलेल्या कंटेनरने अचानक नियंत्रण गमावून रस्त्याच्या कडेला चालत असलेल्या तिघा शालेय विद्यार्थ्यांना जोरदार धडक दिली..Satara Accident : मित्रांसोबत पार्टीसाठी गेलेला युवक 400 फूट खोल दरीत पडून गंभीर जखमी; कास पठाराच्या मार्गावर दुर्घटना.या अपघातात पाचवीत शिकणारा अमित कांबळे याचा जागीच मृत्यू झाला, तर दहावीत शिकणारी १६ वर्षांची अंजली लक्ष्मण कांबळे आणि दहावीत शिकणारा १६ वर्षांचा अविनाश चिदानंद कांबळे हे गंभीर जखमी झाले. दोघांनाही तातडीने उपचारासाठी हारुगिरी येथील खासगी रुग्णालयात दाखल केले असून त्यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. या धडकेनंतर कंटेनर रस्त्याकडेला जाऊन उलटला. खूप वेळ प्रयत्न करून कंटेनर बाजूला केला..प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, कंटेनर चालक दारूच्या नशेत वाहन चालवत होता. वेगावर नियंत्रण न राहिल्याने कंटेनरने प्रथम रस्त्यावरील सुरक्षा कठडे तोडले आणि नंतर थेट विद्यार्थ्यांना चिरडले. घटनेची माहिती मिळताच रायबाग अग्निशमन दलाचे कर्मचारी तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी स्थानिकांच्या मदतीने जखमी विद्यार्थ्यांना कंटेनरखालून बाहेर काढून रुग्णालयात पाठवले. पोलिसांनी कंटेनर चालकास ताब्यात घेतले आहे..Heart Attack Case : क्रिकेट खेळताना मैदानावरच बारावीत शिकणाऱ्या युवकाला हृदयविकाराचा झटका; उत्कर्षच्या मृत्यूने हळहळ.या प्रकरणी कुडची पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास सुरू आहे. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन अथणीचे पोलिस उपअधीक्षक प्रशांत मुन्नोळी यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली व अधिकाऱ्यांना तातडीच्या तपासाच्या सूचना केल्या. अपघातातील जखमींची भेट घेऊन आमदार महेंद्र तमन्नावर यांनी विचारपूस केली. गटशिक्षणाधिकारी बसवराजप्पा यांनीही दवाखान्यात विद्यार्थ्यांची भेट घेतली..दोन वर्षांपूर्वीही मोठा अपघातअपघात झालेले ठिकाण व रस्ता वळणाचा असून, अपघातप्रवण ठिकाण म्हणून ओळखला जातो. विशेष म्हणजे २०२३ मध्ये याच ठिकाणी झालेल्या अपघातात तिघांचा मृत्यू झाला होता. तरीही अद्याप ठोस सुरक्षात्मक उपाययोजना केलेल्या नाहीत. त्यामुळे ग्रामस्थ, पालक आणि नागरिकांनी प्रशासनावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.