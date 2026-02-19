Jamkhandi–Miraj Highway Accident : आजारी आईला भेटायला जाताना काळाचा घाला; ट्रकने दुचाकीला उडविल्याने पती-पत्नीसह 9 वर्षांची मुलगी ठार

रायबाग : ट्रक व मोटारसायकल यांच्यात झालेल्या भीषण अपघातात दुचाकीवरील पती, पत्नी व मुलगी ठार झाल्याची घटना जमखंडी-मिरज राज्य महामार्गावर (Truck and Motorcycle Accident on Jamkhandi–Miraj Highway) घडली. अलखनूरजवळ बुधवारी (ता. १८) हा अपघात झाला. .गिरीश हणमंत कुंद्राळ, पत्नी मंजुळा गिरीश कुंद्राळ (वय ३०) व मुलगी आराध्या गिरीश कुंद्राळ (वय नऊ, सध्या रा. जयसिंगपूर, मूळ रा. जमखंडी, जि. बागलकोट) अशी अपघातात ठार झालेल्यांची नावे आहेत. याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, गिरीश कुंद्राळ हे जयसिंगपूर येथील खासगी कंपनीत नोकरीला होते..जमखंडी येथे वास्तव्यास असलेल्या त्यांच्या आईची प्रकृती बिघडल्याने ते पत्नी व मुलीसह दुचाकीवरून जमखंडीकडे निघाले होते. कर्नाटक-महाराष्ट्र राज्य महामार्गावरील कुडची आणि हारूगेरी क्रॉसदरम्यान अलखनूर गावातील करीसिद्धेश्वर महाद्वाराजवळ ते आले. तेथील धोकादायक वळणावर जमखंडीमार्गे कुडचीकडे भरधाव वेगाने जाणाऱ्या ट्रकची आणि समोरून येणाऱ्या दुचाकीची जोरदार धडक झाली..Pune Crime : पुण्यात देहविक्री करणाऱ्या 40 वर्षीय महिलेचा 6 जणांकडून खून; 55 फूट खोल खाणीत फेकला मृतदेह, तिला कात्रजमधील लॉजवर नेण्याचं ठरलं अन्....ट्रकचालकाने भरधाव वेगाने व निष्काळजीपणे चालविल्याने हा अपघात झाल्याचा आरोप फिर्यादीत केला आहे. धडकेनंतर दुचाकीवरील तिघेही रस्त्यावर फेकले गेले. या अपघातात मंजुळा व आराध्या यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत होऊन त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. भररस्त्यात दोघीही मृत होऊन पडल्या होत्या..रक्ताच्या थारोळ्यात दोन्ही मृतदेह पाहून परिसरातील लोकांनी धाव घेतली. मोटारसायकलस्वार गिरीश कुंद्राळ हे गंभीर जखमी झाले. त्यांना तत्काळ हारुगेरी येथील रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. मात्र, उपचार सुरू असताना तासाभरात गिरीश यांचाही मृत्यू झाला. हारूगेरी पोलिस ठाण्यात अपघाताची नोंद झाली आहे..Shivneri Fort Stampede : शिवनेरी किल्ल्यावर शिवजयंती उत्सवाला गालबोट! चेंगराचेंगरीत अनेक शिवभक्त जखमी, मध्यरात्री नेमकं काय घडलं? घटनेनंतर पोलिस म्हणाले....अपघातानंतर ट्रकचालक पसारअपघातानंतर ट्रक चालक पसार झाला आहे. त्याचे नाव व पत्ता अद्याप समजू शकलेला नाही. या प्रकरणी हारुगेरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला असून पोलिसांनी पुढील तपास सुरू केला आहे. संबंधित ट्रक पोलिसांनी ताब्यात घेतला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.