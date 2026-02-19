देश

Jamkhandi–Miraj Highway Accident : आजारी आईला भेटायला जाताना काळाचा घाला; ट्रकने दुचाकीला उडविल्याने पती-पत्नीसह 9 वर्षांची मुलगी ठार

Jamkhandi–Miraj Highway Accident Near Alaknuru : रायबागजवळ जमखंडी-मिरज राज्य महामार्गावर ट्रक व दुचाकीच्या भीषण धडकेत पती, पत्नी व ९ वर्षांची मुलगी ठार झाली.
Truck and Motorcycle Accident on Jamkhandi–Miraj Highway

सकाळ डिजिटल टीम
रायबाग : ट्रक व मोटारसायकल यांच्यात झालेल्या भीषण अपघातात दुचाकीवरील पती, पत्नी व मुलगी ठार झाल्याची घटना जमखंडी-मिरज राज्य महामार्गावर (Truck and Motorcycle Accident on Jamkhandi–Miraj Highway) घडली. अलखनूरजवळ बुधवारी (ता. १८) हा अपघात झाला.

