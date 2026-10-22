देश

Rehan Vadra vs Bikaner House Censorship : बिकानेर हाऊस प्रशासन आणि रेहान वाड्रा यांच्यात वाद; आंदोलनाची ७० हून अधिक छायाचित्रे हटवल्याने संताप

Delhi Bikaner House Protest Photos Removed : 'नो आयडिया इज फायनल' प्रदर्शनापूर्वी व्यवस्थापनाचा अल्टीमेटम; रिकाम्या भिंतींवर वाड्रांनी लावली संविधानाची उद्देशिका
"Preamble of the Constitution placed in place of removed photos; Priyanka Gandhi's anger."

"Preamble of the Constitution placed in place of removed photos; Priyanka Gandhi's anger."

Sakal

विनयन वाघमारे
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नवी दिल्ली

दिल्लीतील बिकानेर हाऊसचे प्रशासन आणि छायाचित्रकार रेहान वाड्रा यांच्यात प्रदर्शनातील छायाचित्रांवरून तीव्र संघर्ष उफाळून आला आहे. काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांचे पुत्र असलेल्या रेहान यांच्या 'नो आयडिया इज फायनल' या एकल छायाचित्र प्रदर्शनाला ऐनवेळी कात्री लावत, व्यवस्थापनाने दिल्लीतील आंदोलनांशी संबंधित ७० हून अधिक छायाचित्रे हटवण्यास भाग पाडले.

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