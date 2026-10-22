Rehan Vadra vs Bikaner House Censorship : बिकानेर हाऊस प्रशासन आणि रेहान वाड्रा यांच्यात वाद; आंदोलनाची ७० हून अधिक छायाचित्रे हटवल्याने संताप

नवी दिल्ली दिल्लीतील बिकानेर हाऊसचे प्रशासन आणि छायाचित्रकार रेहान वाड्रा यांच्यात प्रदर्शनातील छायाचित्रांवरून तीव्र संघर्ष उफाळून आला आहे. काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांचे पुत्र असलेल्या रेहान यांच्या 'नो आयडिया इज फायनल' या एकल छायाचित्र प्रदर्शनाला ऐनवेळी कात्री लावत, व्यवस्थापनाने दिल्लीतील आंदोलनांशी संबंधित ७० हून अधिक छायाचित्रे हटवण्यास भाग पाडले. .प्रशासनाच्या या मनमानी कारभारावर आणि सेन्सॉरशिपवर रेहान वाड्रा यांच्यासह प्रियांका गांधी यांनीही तीव्र आक्षेप घेत सरकार व प्रशासनावर थेट निशाणा साधला आहे. बिकानेर हाऊस येथे गुरुवारपासून सुरू होणाऱ्या या प्रदर्शनात वन्यजीव, अमूर्त कला आणि गेल्या सहा महिन्यांत दिल्लीत तरुणांनी केलेल्या आंदोलनांची छायाचित्रे मांडण्यात येणार होती. .CJP च्या नेत्यांच्या अडचणीत वाढ; जंतरमंतर आंदोलन प्रकरणी आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांना न्यायालयीन धक्का!.मात्र, प्रदर्शनाचे उद्घाटन होण्यापूर्वीच प्रशासनाने राजकीय कारणांवरून यातील जनआंदोलनांची छायाचित्रे काढून टाकण्याची सक्ती केली..प्रशासनाचा थेट अल्टीमेटम; कार्यक्रम रद्द करण्याची दिली धमकीरेहान वाड्रा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बुधवार दुपारच्या सुमारास बिकानेर हाऊस प्रशासनाने अचानक काही विशिष्ट छायाचित्रांवर आक्षेप घेतला. ही छायाचित्रे तातडीने न हटवल्यास संपूर्ण प्रदर्शनच रद्द केले जाईल, अशी धमकी व्यवस्थापनाने दिली. .मतदार vs उमेदवार: विधान परिषदेचा डोके चक्रावून टाकणारा कायदेशीर पेच!."प्रदर्शनाची मांडणी आणि सर्व चित्रे प्रशासनाने खूप आधीच मंजूर केली होती. असे असतानाही उद्घाटन होण्याच्या अवघ्या २४ तास आधी निम्म्या कलाकृतींवर आक्षेप घेण्यात आला. राजकीय संवेदनशीलतेचे कारण पुढे करून प्रशासनाने ही उघड दडपशाही केली," असा आरोप वाड्रा यांनी केला..छायाचित्रे हटवली, त्या जागी संविधानाची प्रस्तावनाप्रशासनाच्या दबावामुळे पहिल्या मजल्यावरील गॅलरीतून तब्बल ७४ छायाचित्रे काढावी लागली. त्यानंतर भिंतीवर केवळ खिळे आणि रिकाम्या चौकटी शिल्लक राहिल्या. या रिकाम्या जागेवर रेहान वाड्रा यांनी थेट भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेच्या (Preamble) प्रती लावून प्रशासकीय सेन्सॉरशिपचा मूक निषेध नोंदवला.."देशात जे घडत आहे ते कॅमेऱ्यात टिपणे हे एका भारतीय कलाकाराचे कर्तव्य आहे. या छायाचित्रांमध्ये कोणताही राजकीय अजेंडा नव्हता; अगदी तिरंगा ध्वज असलेले छायाचित्रही प्रशासनाने जबरदस्तीने हटवायला लावले," अशी नाराजी वाड्रा यांनी व्यक्त केली..अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला; प्रियांका गांधींचा प्रशासनावर हल्लाबोलबिकानेर हाऊस प्रशासनाच्या या भूमिकेवर प्रियांका गांधी यांनी मुलाच्या बाजूने ठाम उभे राहत प्रशासनाला धारेवर धरले. "प्रशासनाचा हा निर्णय निव्वळ हास्यास्पद आहे. ही केवळ एका प्रदर्शनाची बाब नसून देशातील तरुणांचे वास्तववादी आवाज आणि कलाकारांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दडपण्याचा हा प्रयत्न आहे. .त्या फोटोंमध्ये केवळ शांततापूर्ण आंदोलनांचे दस्तऐवजीकरण होते, कोणतीही पक्षपाती घोषणाबाजी नव्हती," असा पलटवार त्यांनी केला. दरम्यान, या वादावर कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यास बिकानेर हाऊस व्यवस्थापनाने नकार दिला आहे. हे प्रदर्शन सध्या उर्वरित ४० कलाकृतींसह रविवारपर्यंत सुरू राहणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.