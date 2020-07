उत्तर भारताला पावसाचा जोरदार तडाखा; आसाममध्ये पूर

नवी दिल्ली : उत्तर भाराताला जोरदार पावसाचा तडाखा बसला असून आसामध्ये तर पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. दिल्ली-एनसीआरसह उत्तर भारतातील बर्‍याच भागात मान्सूनचं आगमन झालं असून राजधानी दिल्लीत पहाटेपासूनच पावसाने हजेरी लावली असून त्यामुळे वातावरण थंड झालं आहे. दिल्लीत मुसळधार पावसामुळे बर्‍याच ठिकाणी रस्त्यावर पाणी जमल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.

आसाममध्ये तर पूर आल्याने घरांचे नुकसान झाले असून पिके नष्ट झाली आहेत. आसाम राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने सांगितले की, धुबरी जिल्ह्यातील पुरामुळे 4 लाख लोकांचं नुकसान झाले आहे. अनेक गावांमध्ये पाणी शिरलं आहे. हवामान खात्याच्या म्हणण्यानुसार उत्तर भारतात पाऊस सुरू राहिल्यामुळे लोकांना उकाड्यापासून दिलासा मिळणार आहे, परंतु मुसळधार पावसामुळे आसाम व इतर ईशान्येकडील राज्यांमधील पूरस्थिती आणखी बिकट होऊ शकेल. उत्तराखंड आणि डोंगराळ राज्यात भूस्खलन होऊ शकते.

दिल्ली, पंजाब आणि हरियाणा येथे रविवारपासून सतत पाऊस पडण्याची शक्यता हवामान खात्याने शनिवारी केलेल्या अंदाजात व्यक्त केली आहे. हवामान खात्याच्या म्हणण्यानुसार मान्सून उत्तरेकडे जाईल आणि पुढील 3-4 दिवस स्थिर राहील. दिल्ली, हरियाणा आणि पंजाबमध्ये 19 ते 21 जुलै दरम्यान मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. भारत हवामान खात्याने (आयएमडी) पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय आणि अरुणाचल प्रदेशात मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तविला आहे.

