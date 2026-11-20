उत्तराखंड: उत्तराखंडमधील राजाजी व्याघ्र प्रकल्पात वन्यजीव संवर्धन आणि कर्मचारी कल्याणासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. ‘राजाजी टायगर कॉन्झर्व्हेशन फाउंडेशन’च्या स्थापनेनंतर सुमारे दोन वर्षांनी झालेल्या पहिल्या गव्हर्निंग बॉडी बैठकीत माहूतांना दरमहा ५ हजार रुपये प्रोत्साहन भत्ता, आउटसोर्स आणि उपनल कर्मचाऱ्यांना १० लाख रुपयांचे विमा संरक्षण, तसेच टायगर मॉनिटरिंग सेलमध्ये दोन जीआयएस तज्ज्ञांची नियुक्ती करण्यास मंजुरी देण्यात आली.या निर्णयांमुळे व्याघ्र प्रकल्पातील कर्मचाऱ्यांना आर्थिक सुरक्षा मिळण्यासोबतच वन्यजीवांच्या देखरेख आणि संवर्धन व्यवस्थेला बळकटी मिळणार आहे..महावतांना दरमहा ५ हजार रुपये अतिरिक्त भत्ताराजाजी व्याघ्र प्रकल्पात माहूतांचे पद मृत संवर्गात समाविष्ट असल्याने नियमित भरती होत नाही. सध्या आउटसोर्स पद्धतीने काम करणाऱ्या माहूतांना दरमहा सुमारे १२ हजार रुपये मानधन मिळते. त्यांच्या कामाचे महत्त्व लक्षात घेऊन आता दरमहा ५ हजार रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे..कर्मचाऱ्यांना १० लाखांचे विमा संरक्षणप्रकल्पात काम करणाऱ्या आउटसोर्स आणि उपनल (UPNL) कर्मचाऱ्यांसाठी १० लाख रुपयांचे विमा कवच मंजूर करण्यात आले आहे. या विम्याचा हप्ता फाउंडेशन स्वतः भरणार आहे. वन्यजीव क्षेत्रात काम करताना कर्मचाऱ्यांना अनेक जोखमींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे हा निर्णय त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे..टायगर मॉनिटरिंग सेलमध्ये दोन तज्ज्ञांची नियुक्तीवाघांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणे, त्यांच्या अधिवासाचा अभ्यास करणे आणि संवर्धनासाठी आवश्यक माहितीचे विश्लेषण करणे, यासाठी टायगर मॉनिटरिंग सेल अधिक सक्षम करण्यात येणार आहे. या सेलमध्ये दोन जीआयएस (भौगोलिक माहिती प्रणाली) तज्ज्ञांची नियुक्ती करण्यास बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे तांत्रिक पद्धतीने वन्यजीवांच्या हालचालींचे निरीक्षण आणि व्यवस्थापन करणे अधिक प्रभावी होईल.पर्यटनातून मिळणारे ६ कोटी रुपये थेट प्रकल्पासाठी खर्च करता येणारराजाजी टायगर कॉन्झर्व्हेशन फाउंडेशनमुळे व्याघ्र प्रकल्पाला आर्थिक स्वायत्तता मिळाली आहे. सफारी, प्रवेश शुल्क आणि चौरासी कुटिया येथील पर्यटनातून दरवर्षी सुमारे ६ कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. यापूर्वी विविध विकासकामांसाठी शासन किंवा वन मुख्यालयाकडून निधीची प्रतीक्षा करावी लागत होती. आता पर्यटनातून मिळणारा महसूल फाउंडेशनच्या माध्यमातून थेट प्रकल्पाच्या विकास, व्यवस्थापन आणि वन्यजीव संवर्धनासाठी वापरता येणार आहे..गव्हर्निंग बॉडीची रचनाफाउंडेशनच्या गव्हर्निंग बॉडीचे अध्यक्ष वनमंत्री असून, प्रमुख सचिव उपाध्यक्ष आणि मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक सदस्य सचिव आहेत. याशिवाय सुमारे १० नामनिर्देशित सदस्यांचा या समितीत समावेश आहे. समिती प्रकल्पाच्या वार्षिक कृती आराखड्याला मंजुरी देऊन विविध विकास आणि संवर्धन कामांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवणार आहे.राजाजी व्याघ्र प्रकल्पाचे संचालक कोको रोसे यांच्या मते, हे निर्णय प्रकल्पाच्या व्यवस्थापनासाठी महत्त्वाचे असून, कर्मचारी कल्याण आणि वन्यजीव संवर्धन या दोन्ही क्षेत्रांत सकारात्मक बदल घडवून आणण्यास मदत करतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.