देश

हृदयद्रावक! तीन वर्षांच्या चिमुरडीला कुशीत घेतलं अन् शिक्षिकेने स्वतःला पेटवून घेत संपवलं आयुष्य; हुंडाबळीचा संशय?

Rajasthan Marathi Crime News : संजूने आपल्या चिमुकल्या मुलीला कुशीत घेतलं अन् स्वतःवर पेट्रोल ओतून घेतलं पेटवून
Rajasthan Marathi Crime News
Rajasthan Marathi Crime Newsesakal
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

जयपूर : राजस्थानमधील जोधपूर येथे हुंड्याच्या छळाला (Rajasthan Crime News) कंटाळून एका 32 वर्षीय शिक्षिकेने आपल्या तीन वर्षांच्या मुलीसह आयुष्याची अखेर केली. ही हृदयद्रावक घटना 22 ऑगस्ट रोजी घडली. पीडितेचे नाव संजू बिश्नोई असे आहे.

Loading content, please wait...
Rajasthan
mother
teacher
police case
petrol
crime marathi news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com