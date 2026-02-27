देश

Highway Accident : महामार्गावर ट्रॅव्हल अन् ‘ट्रेलर’चा भीषण अपघात; सहा जणांचा जागीच मृत्यू, अनेकजण जखमी

travel bus and trailer crash: धडक इतकी भीषण होती की बसचे मोठे नुकसान झाले. या अपघातामुळे महामार्गावर गोंधळ उडाला आणि दोन्ही बाजूंनी वाहनांच्या लांब रांगा लागल्या होत्या.
Rajasthan Highway Accident: राजस्थानमधील बालोत्रा ​​जिल्ह्यातील सारवाडी गावात शुक्रवारी राष्ट्रीय महामार्गावर एक भीषण रस्ता अपघात झाला. एका स्लीपर बसची समोरील भल्या मोठ्या ‘ट्रेलर’ वाहनाशी टक्कर झाली. ज्यामध्ये सहा प्रवाशांचा जागीच मृत्यू झाला, तर अनेक जण गंभीर जखमी झाले. धडक इतकी भीषण होती की बसचे मोठे नुकसान झाले. या अपघातामुळे महामार्गावर गोंधळ उडाला आणि दोन्ही बाजूंनी वाहनांच्या लांब रांगा लागल्या. माहिती मिळताच स्थानिक पोलिस घटनास्थळी पोहोचले आणि बचाव आणि बचाव कार्य सुरू केले.

