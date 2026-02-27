Highway Accident : महामार्गावर ट्रॅव्हल अन् ‘ट्रेलर’चा भीषण अपघात; सहा जणांचा जागीच मृत्यू, अनेकजण जखमी

Rajasthan Highway Accident: राजस्थानमधील बालोत्रा जिल्ह्यातील सारवाडी गावात शुक्रवारी राष्ट्रीय महामार्गावर एक भीषण रस्ता अपघात झाला. एका स्लीपर बसची समोरील भल्या मोठ्या ‘ट्रेलर’ वाहनाशी टक्कर झाली. ज्यामध्ये सहा प्रवाशांचा जागीच मृत्यू झाला, तर अनेक जण गंभीर जखमी झाले. धडक इतकी भीषण होती की बसचे मोठे नुकसान झाले. या अपघातामुळे महामार्गावर गोंधळ उडाला आणि दोन्ही बाजूंनी वाहनांच्या लांब रांगा लागल्या. माहिती मिळताच स्थानिक पोलिस घटनास्थळी पोहोचले आणि बचाव आणि बचाव कार्य सुरू केले..वृत्तानुसार, सारवाडी गावातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गावर हा भयानक अपघात झाला. शुक्रवारी संध्याकाळी राष्ट्रीय महामार्गावर एका स्लीपर बसची ट्रेलरशी टक्कर झाली. ट्रेलर पुढे जात असताना बस मागून धडकल्याचे वृत्त आहे. या भीषण अपघातामुळे महामार्गावर एकच गोंधळ उडाला, बसमधील प्रवाशांच्या आरडाओरड अन् रडारडीचे आवज येत होते..अपघाताची माहिती मिळताच, पोलिस घटनास्थळी पोहोचले आणि रस्त्याने जाणाऱ्यांच्या वाहनधारकांच्या सहकार्याने त्यांनी बचाव कार्य सुरू केले. प्रवाशांना बसमधून एक-एक करून बाहेर काढण्यात आले. पोलिसांनी बसमधून सहा मृतदेह बाहेर काढले, जे ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले. तर गंभीर जखमी प्रवाशांना उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. यापैकी अनेक प्रवाशांची प्रकृती चिंताजनक आहे..Swami Avimukteshwaranand : स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांना मोठा दिलासा; अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अटक स्थगित केली.बसमधील दृश्य धक्कादायक होते, ते पाहणाऱ्या प्रत्येकाला भीती वाटली. काही प्रवाशांचे मृतदेह बसमध्ये लटकलेले होते. बराच प्रयत्न केल्यानंतर, बचाव पथकाने मृतदेह बसमधून बाहेर काढले. महामार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी झाली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.