कैदी झाले कर्मचारी; पेट्रोल पंपावर करतायेत मेहनत

तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांचं जीवनमान सुधारण्यासाठी, त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी कायमच कारागृहातील प्रशासन प्रयत्न करत असतं. अनेक कारागृहांमध्ये हातमाग, यंत्रमाग, सुतारकाम, चर्मकला, लोहारकाम, बेकरी उद्योग सुरू करण्यात आले आहेत. यामध्येच राजस्थानमधील १०० कैद्यांना आत्मनिर्भर करण्यासाठी त्यांना पेट्रोल पंपावर काम करण्याचं प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. याविषयीची माहिती तुरुंग अधिकारी राजीव दासोती यांनी दिली आहे. सध्या सोशल मीडियावर या घटनेची चांगलीच चर्चा रंगली आहे.

राजस्थानमधील एका तुरुंगात असलेल्या १०० कैद्यांचं जीवनमान सुधारण्यासाठी त्यांना पेट्रोल पंपावर काम करण्याचं प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. जेल परिसरात असलेल्या ६ पेट्रोल पंपावर १०० पेक्षा जास्त कैदी काम करत आहेत. या कैद्यांना दररोज पगार दिला जातो. विशेष म्हणजे शिक्षा भोगत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना आत्मनिर्भर करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्यामुळे त्यांची शिक्षा कमी झाल्यानंतर त्यांना पुन्हा एकदा बाहेर पडल्यावर काम करण्याची संधी मिळेल," असंही दासोती यांनी सांगितलं.

Rajasthan: Over 100 prisoners are working at fuel pumps built on jail premises at six locations across the state

Rajeev Dasot, DG (prisons) said yesterday, "The initiative is to promote skill development & make Jail Dept self-reliant"

(Visuals from fuel pump in Jaipur) pic.twitter.com/Pu8nJsGQta

— ANI (@ANI) March 15, 2021