Woman Police Case : रक्षकच बनले भक्षक! महिला पोलिस कॉन्स्टेबलवर 8 वर्षे सामूहिक बलात्कार; पोलिस अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांवर गंभीर आरोप

Woman Police Case : राजस्थानात एका धक्कादायक प्रकरणामुळे पोलिस दलातील महिलांची सुरक्षितताच धोक्यात आलीये. एका महिला पोलिस कॉन्स्टेबलवर तब्बल आठ वर्षे सामूहिक बलात्कार झाल्याचा गंभीर आरोप समोर आला असून, यामध्ये एका पोलिस अधिकाऱ्यासह इतर पोलिस कर्मचाऱ्यांचा सहभाग असल्याचा दावा पीडितेने केला आहे..राजस्थानमधील चुरु जिल्ह्यातील एका पोलीस ठाण्यात कार्यरत असलेल्या या महिला कॉन्स्टेबलने तत्कालीन पोलिस अधिकारी आणि चार पोलिस कर्मचाऱ्यांविरोधात सामूहिक बलात्काराची तक्रार दाखल केली आहे..पीडितेचा आरोप आहे की, 2017 ते 2025 या कालावधीत तिला वारंवार धमकावण्यात आले, अंमली पदार्थ पाजण्यात आले आणि पोलिस ठाणे तसेच हॉटेलमध्ये तिच्यावर बलात्कार करण्यात आला. पीडित महिलेने दोन आठवड्यांपूर्वी पोलिस अधीक्षक जय यादव यांच्यासमोर हजर होऊन तक्रार दिली होती..त्या तक्रारीच्या आधारे सिद्धमुख पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तपास सुरू करण्यात आला आहे. पीडितेची वैद्यकीय तपासणीही करण्यात आली आहे. या प्रकरणामुळे पोलिस विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे..Crime News : संतापजनक! पाच वर्षांच्या चिमुकलीने झोपेत पलंगावर लघवी केली; सावत्र आईने तिच्या गुप्तांगाला गरम स्टीलच्या पळीने दिला चटका.तक्रारीत पीडितेने नमूद केले आहे की, 2017 साली सरदारशहर येथे तिची 'विकी' उर्फ 'जय बाबू' नावाच्या व्यक्तीशी ओळख झाली. तो वीज वितरण कंपनीच्या पथकासोबत आला होता. पीडितेचा दावा आहे की, संबंधित व्यक्तीला काळी जादू करण्याची विद्या अवगत होती..तक्रारीनुसार, एका कॉन्स्टेबलने तिच्यावर जादू करून तिला पाणी पाजले, ज्यामुळे तिची मानसिक स्थिती बिघडली आणि ती बेशुद्ध पडली. याच परिस्थितीचा गैरफायदा घेत विकी उर्फ जय बाबूने तिच्यावर बलात्कार केल्याचा आरोप आहे. याशिवाय, एका घटनेत पहाटे 3.30 वाजता कर्तव्याच्या कारणाने तिला पोलिस ठाण्यात बोलावून नंतर हॉटेलमध्ये नेण्यात आले, जिथे अंमली पदार्थ पाजून तिच्यावर अत्याचार करण्यात आला, असा दावाही तिने केला आहे..Pregnancy Job Scam : महिलांना गरोदर करा आणि कमवा 10 लाख! 'प्रेग्नंट जॉब सर्विस'च्या नावाखाली मोठा घोटाळा उघड; नेमकं काय प्रकरण?.एसएचओने सरकारी क्वार्टरमध्ये केला बलात्कारपीडितेने असा गंभीर आरोपही केला आहे की, एका पोलीस ठाण्याच्या तत्कालीन एसएचओने सरकारी क्वार्टरमध्ये बोलावून तिच्यावर बलात्कार केला. तिच्याच विभागातील कर्मचाऱ्यांनी दीर्घकाळ तिच्यावर वारंवार लैंगिक अत्याचार केल्याचेही तिने तक्रारीत नमूद केले आहे. प्रकरणाची संवेदनशीलता लक्षात घेता पोलिस तपास अत्यंत गांभीर्याने सुरू असल्याचे पोलिस अधीक्षक जय यादव यांनी सांगितले..