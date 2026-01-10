देश

Woman Police Case : रक्षकच बनले भक्षक! महिला पोलिस कॉन्स्टेबलवर 8 वर्षे सामूहिक बलात्कार; पोलिस अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांवर गंभीर आरोप

Allegations of Sexual Assault Against Rajasthan Police Officers : राजस्थानमध्ये महिला पोलिस कॉन्स्टेबलने आठ वर्षे सामूहिक बलात्कार झाल्याचा आरोप केला असून, पोलिस अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Woman Police Case : राजस्थानात एका धक्कादायक प्रकरणामुळे पोलिस दलातील महिलांची सुरक्षितताच धोक्यात आलीये. एका महिला पोलिस कॉन्स्टेबलवर तब्बल आठ वर्षे सामूहिक बलात्कार झाल्याचा गंभीर आरोप समोर आला असून, यामध्ये एका पोलिस अधिकाऱ्यासह इतर पोलिस कर्मचाऱ्यांचा सहभाग असल्याचा दावा पीडितेने केला आहे.

