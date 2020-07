पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना परिक्षेविनाच मिळणार पुढील वर्गात प्रवेश

जयपूर : पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा यावर्षी न घेण्याच्या मोठा निर्णय राजस्थान राज्य सरकारने घेतला आहे. जगभरात कोरोनाने थैमान घातले असताना कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव देशातही दिवसेंदिवस अधिकच वाढत आहे, या पार्श्वभूमीवर राजस्थान सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. एएनआयने याबाबत वृत्त दिले आहे.

राज्यातील सर्व महाविद्यालयं, विद्यापीठ व तांत्रिक शिक्षण संस्थांधील पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा यंदा कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर होणार नसल्याचे राजस्थान सरकारने घोषित केले आहे. विद्यार्थांना परिक्षेविनाच पुढील वर्गात प्रवेश दिला जाणार असल्याचे देखील सांगण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी शनिवारी याबाबत एका उच्चस्तरीय बैठक पार पडल्यानंतर घोषणा केली. कोरोना महामारीचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता यंदा पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या व तांत्रिक शिक्षण संस्थांधील अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा घेतल्या जाणार नाहीत, असे मुख्यमंत्री गहलोत यांनी सांगितले आहे.

