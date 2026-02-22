देश

Hill Station: हिल स्टेशन विसरा! 'हे' धबधबे पर्यटकांना लावतायत वेड; कधीकाळी नक्षलवाद्यांचा गड असलेली जागा आता बनली 'पिकनिक स्पॉट'

Rajdari Waterfall: उत्तर प्रदेशातील चंदौली जिल्ह्यातील राजदरी व देवदरी धबधबे निसर्गप्रेमी आणि फोटोग्राफरसाठी आदर्श ठिकाण ठरत आहेत. एकेकाळी नक्षलवाद्यांच्या गड म्हणून प्रसिद्ध असलेले हे ठिकाण आता सुरक्षित आणि सुंदर पिकनिक स्पॉट म्हणून पर्यटकांना भुरळ घालते.
तुम्ही फिरायला जाण्यासाठी एखादे हिल स्टेशन शोधत असाल, तर आता लांब जाण्याची गरज नाही. उत्तर प्रदेशातील चंदौली जिल्ह्यात अशा काही जागा आहेत, ज्या पाहून तुम्हाला हुबेहूब डोंगराळ भागासारखा अनुभव येईल. इथले निसर्गसौंदर्य आणि धबधबे पाहून तुम्ही नक्कीच थक्क व्हाल.

