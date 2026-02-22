Hill Station: हिल स्टेशन विसरा! 'हे' धबधबे पर्यटकांना लावतायत वेड; कधीकाळी नक्षलवाद्यांचा गड असलेली जागा आता बनली 'पिकनिक स्पॉट'

तुम्ही फिरायला जाण्यासाठी एखादे हिल स्टेशन शोधत असाल, तर आता लांब जाण्याची गरज नाही. उत्तर प्रदेशातील चंदौली जिल्ह्यात अशा काही जागा आहेत, ज्या पाहून तुम्हाला हुबेहूब डोंगराळ भागासारखा अनुभव येईल. इथले निसर्गसौंदर्य आणि धबधबे पाहून तुम्ही नक्कीच थक्क व्हाल..नैसर्गिक सौंदर्याने नटलेल्या चंदौलीमध्ये अशा काही जागा आहेत ज्याबद्दल खूप कमी लोकांना माहिती आहे. विशेषतः पूर्व उत्तर प्रदेशातील राजदरी आणि देवदरी धबधबे सध्या पर्यटकांचे मुख्य आकर्षण ठरत आहेत. एकेकाळी या भागात नक्षलवाद्यांच्या भीतीमुळे कोणीही फिरकण्यास धजावत नसे, मात्र आता उत्तर प्रदेश सरकार आणि जिल्हा प्रशासनाच्या प्रयत्नांमुळे हा परिसर पूर्णपणे सुरक्षित झाला असून लोक येथे निर्भयपणे फिरताना दिसतात..नौगढच्या घनदाट जंगलात असलेला राजदरी धबधबा हा चंदौली जिल्हा मुख्यालयापासून साधारण ५५ किलोमीटर अंतरावर आहे. चकिया-नौगढ मार्गावर असलेल्या या धबधब्याचा नजारा एखाद्या परदेशातील लोकेशनसारखा वाटतो. राजदरी धबधब्यापासून अवघ्या १ किलोमीटरवर 'चंद्रप्रभा धरण' आहे, ज्याचे पाणी सतत या धबधब्यातून कोसळत असते. राजदरीच्या अगदी जवळच 'देवदरी' हा दुसरा सुंदर धबधबा आहे..येथील औरवाटांड धबधबा देखील पर्यटकांना भुरळ घालतो. घनदाट झाडी, कोसळणारे पाणी आणि सभोवतालची शांतता यामुळे तुम्हाला एखाद्या थंड हवेच्या ठिकाणी आल्याचा भास होतो. जर तुम्हाला फोटोग्राफीची आवड असेल किंवा कुटुंबासोबत शांत ठिकाणी सुट्टी घालवायची असेल, तर चंदौलीतील हे धबधबे तुमच्यासाठी परफेक्ट आहेत..Premium|Bali Tourism: बाली निसर्ग, संस्कृती आणि साहसाचा अनोखा संगम.मैदानी भागात असूनही डोंगराळ प्रदेशाचा फील देणारी ही जागा आता हळूहळू पर्यटकांच्या पसंतीस उतरत आहे. पावसाळ्यानंतर आणि हिवाळ्यात येथे जाणे सर्वात उत्तम मानले जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.