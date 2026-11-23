लखनौ : पदवीमुळे नोकरीची पहिली संधी मिळू शकते; मात्र व्यक्तीची खरी ओळख तिच्या कौशल्यांमुळे, आत्मविश्वासामुळे आणि सतत शिकण्याच्या वृत्तीमुळे निर्माण होते, असे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी सांगितले. रविवारी (२२ नोव्हेंबर) लखनौ येथील एका खासगी विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभात ते बोलत होते. यावेळी गुणवंत विद्यार्थ्यांना पदव्या आणि पदकांनी गौरवण्यात आले. उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठकही या कार्यक्रमाला उपस्थित होते..कौशल्य आणि शिकण्याची वृत्ती महत्त्वाचीविद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना राजनाथ सिंह यांनी पदवीपेक्षा कौशल्य, आत्मविश्वास आणि नवनवीन गोष्टी शिकण्याची तयारी अधिक महत्त्वाची असल्याचे सांगितले. आत्मविश्वास असेल तर वय किंवा संसाधनांची कमतरता प्रगतीच्या आड येत नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.यासाठी त्यांनी २१ वर्षांच्या एका तरुण चित्रपट निर्मात्याचे उदाहरण दिले. या तरुणाने स्वतःच्या बचतीतून नीम करोली बाबांच्या जीवनावर कमी खर्चात चित्रपट तयार केला. त्याचा चित्रपट कोट्यवधी लोकांपर्यंत पोहोचला. जिद्द आणि कल्पकता असेल तर मर्यादित साधनांमध्येही मोठे काम करता येते, असा संदेश त्यांनी या उदाहरणातून दिला..भगवद्गीतेचा दाखला; स्वतः विचार करून निर्णय घ्याश्रीमद्भगवद्गीतेतील कुरुक्षेत्राच्या प्रसंगाचा उल्लेख करत राजनाथ सिंह म्हणाले की, श्रीकृष्णाने अर्जुनाला मार्गदर्शन केले, मात्र अंतिम निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य त्याला दिले. विद्यार्थ्यांनीही कोणत्याही विचाराचा स्वीकार आंधळेपणाने न करता स्वतःच्या बुद्धीने त्याची पडताळणी करावी आणि योग्य वाटणारा विचार जीवनात अंगीकारावा.राजकारणाचा अर्थ समाजाला योग्य दिशा देणे असा असून, ही मूल्याधिष्ठित भूमिका पुन्हा प्रस्थापित करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले..देश आणि राज्याच्या विकासात योगदान द्या : ब्रजेश पाठकउपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक यांनी पदवी प्राप्त केलेल्या विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन केले. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर काही विद्यार्थी सरकारी सेवेत, काही खासगी क्षेत्रात, तर काही उद्योजकतेच्या क्षेत्रात काम करतील. मात्र, प्रत्येकाने आपल्या कामातून देश आणि उत्तर प्रदेशच्या विकासात योगदान द्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.विद्यार्थ्यांनी पदवी मिळवण्यासाठी घेतलेली मेहनत आणि जिद्द कायम ठेवून आगामी पिढी घडवण्याच्या कामातही सहभागी व्हावे, असे ते म्हणाले..भाजप अनुसूचित जाती मोर्चाचे सहा जिल्हाध्यक्ष जाहीरआगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाती मोर्चाच्या सहा जिल्हाध्यक्षांची घोषणा केली आहे. नव्या नियुक्त्या पुढीलप्रमाणे आहेत.* मेरठ : विश्वजीत सोनकर* अलीगढ : मनोज माहौर* ललितपूर : राहुल श्रीवास* चित्रकूट : अजय वर्मा* वाराणसी महानगर : रिंकू भारतीय* सिद्धार्थनगर : संजय गौतमया नियुक्त्यांमधून आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पक्षाच्या संघटनात्मक तयारीला वेग देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.