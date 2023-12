लज्जास्पद! एक MP जगदीप धनखडांची मिमिक्री करतोय अन् राहुल गांधी VIDEO बनवताहेत; उपराष्ट्रपती नाराज

नवी दिल्ली- हिवाळी अधिवेशनात निलंबित झालेले खासदार संसद परिसरात आंदोलन करत आहेत. यावेळी टीएमसी खासदार कल्याण बॅनर्जी यांनी राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनकर यांची मिमिक्री केली. यावरुन उपराष्ट्रपती भडकल्याचं पाहायलं मिळालं. (Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankhar criticised Trinamool MP Kalyan Banerjee mimicry of him which was filmed by Congress MP Rahul Gandhi)

उपराष्ट्रपतींनी या प्रकाराला लज्जास्पद म्हटलं आहे. हा सर्व प्रकार अस्वीकार्य आहे की एक खासदार खिल्ली उडवत आहे आणि दुसरा खासदार त्याचा व्हिडिओ बनवत आहे. राज्यसभा अध्यक्ष म्हणाले की, पातळी सोडण्याची काही मर्यादा असते. मी एक व्हिडिओ पाहिला. त्यात एक खासदार माझी नक्कल करत आहेत. दुसरा त्याचा व्हिडिओ करत आहे. त्यांना सदबुद्धी देवो. काही ठिकाणांना तरी सोडा.