Rajya Sabha Majority: ‘एनडीए’ दोन तृतीयांश बहुमताजवळ, राज्यसभेतील संख्याबळ वाढणार; इंडिया आघाडीचे बळ घटले, महाराष्ट्रातील २ पक्षात भूकंप?

नवी दिल्ली: तृणमूल काँग्रेसमधील फूट भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या(एनडीए) पथ्यावर पडणार असून लोकसभा आणि राज्यसभा अशा उभय सदनातले ‘एनडीए’चे संख्याबळ यामुळे वाढणार आहे. लोकसभेत दोन तृतीयांश बहुमतापर्यंत पोहोचण्यासाठी ‘एनडीए’ला खूप मोठी मजल मारावी लागणार असली तरी राज्यसभेत मात्र ही आघाडी हळूहळू दोन तृतीयांश बहुमताकडे वाटचाल करू लागली असल्याचे चित्र आहे..MPSC Success Story: पीएसआयची संधी हुकली, पण हार मानली नाही; अखेर MPSC मधून निळकंठ गुडपळे महसूल सहाय्यकपदाला गवसणी, जिद्दीने गाठले यश.. .लोकसभेचे एकूण संख्याबळ ५४३ इतके असून ‘एनडीए’ची या सदनातील खासदारांची संख्या २९४ इतकी आहे. ‘तृणमूल’च्या २० बंडखोर खासदारांचा पाठिंबा गृहित धरला तर हे संख्याबळ ३१४ वर जाते. ‘तृणमूल’च्या बंडखोर खासदारांच्या पाठिंब्यानंतर देखील ‘एनडीए’ला दोन तृतीयांश बहुमतासाठी ४९ जागा कमी पडतात. सध्या सुरू असलेल्या घडामोडीमुळे ‘इंडिया’ आघाडीचे कनिष्ठ सदनातले संख्याबळ २३७ वरून १९१ पर्यंत कमी झाले आहे..मागील काही काळात द्रमुक आणि आम आदमी पक्षाने (आप) ‘इंडिया’ आघाडीपासून फारकत घेण्याचा निर्णय घेतला होता. विरोधी पक्षांमध्ये काँग्रेसकडे सर्वाधिक ९८ तर ‘सप’कडे ३७ खासदार आहेत. याशिवाय शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडे नऊ तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाकडे आठ खासदार आहेत.. राज्यसभेच्या संख्याबळात वाढ राज्यसभेचा विचार केला तर १८ जून रोजी होणाऱ्या निवडणुकीनंतर ‘एनडीए’चे वरिष्ठ सदनातले संख्याबळ १४८ वरून १५२ पर्यंत वाढू शकते. पश्चिम बंगालमधील तीन सदस्यांनी अलीकडेच राजीनामा दिला होता. याठिकाणी भविष्यात भाजपच्या उमेदवारांनी निवडणूक जिंकली तर ही संख्या १५५ पर्यंत जाते. .MPSC Success Story भावाने उचलली शिक्षणाची जबाबदारी; बहिणीची जिद्दीच्या जोरावर MPSC मध्ये भरारी, पूजा घोडके यांचा प्रेरणादायी प्रवास...अशावेळी वरिष्ठ सदनात ‘एनडीए’ला दोन तृतीयांश बहुमतासाठी केवळ आठ सदस्यांची गरज उरते. ‘इंडिया’ आघाडीचे वरिष्ठ सदनातले संख्याबळ ६३ पर्यंत कमी झाले आहे. विशेष म्हणजे महाराष्ट्रातील दोन प्रादेशिक पक्षांचे काही खासदार फुटणार असल्याच्या चर्चा आहेत. तसे झाले तर ‘इंडिया’ आघाडीला आणखी घरघर लागू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.