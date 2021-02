Rajyasabha Live Updates: शेतकरी शत्रू राष्ट्राचे नागरिक नाहीत; 'आप'ची टीका

नवी दिल्ली- कृषी कायद्यावरुन संसदेतील वातावरण तापलं आहे. संसदेच्या बजेट सत्राचा आज तिसरा दिवस असून शेतकरी कायद्यावरुन विरोधक आक्रमक झाले आहेत. काँग्रेसचे नेता गुलाम नबी आझाद यांनी १९ पक्षांसोबत मिळून शेतकरी मुद्द्यावर चर्चा करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. दुसरीकडे राज्यसभेत शेतकरी आंदोलना आणि कृषी कायद्याच्या मुद्द्यावर १५ तास चर्चा करण्यावर सहमती झाली आहे.

--राज्यसभेतून एकदिवसासाठी निलंबित झालेले आम आदमी पार्टीचे खासदार संजय सिंह यांनी सरकारवर टीका केली. शेतकरी शत्रू राष्ट्राचे नागरिक नाहीत. दिल्ली सीमा चीन-पाकिस्तानच्या सीमेसारखी वाटत आहे. सरकार शेतकऱ्यांना दहशतवादी म्हणत आहे, काठीने हल्ला करत आहे. त्यामुळे आम्ही संसदेत विरोध दर्शवला, असं ते म्हणाले आहेत.

- राज्यसभेत झालेल्या गोंधळानंतर आम आदमी पक्षाच्या ३ खासदारांना निलंबित करण्यात आले आहे. खासदार संजय सिंह, सुशील कुमार गुप्ता आणि एन.डी. गुप्ता यांना दिवसभरासाठी निलंबित करण्यात आले आहे. सभापती एम व्यंकय्या नायडू यांनी राष्ट्रपती अभिभाषणावर चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला असता, आपच्या तीन खासदारांनी जागेवर उभे रहात घोषणा दिल्या. त्यांनी कृषी कायद्यासंबंधी घोषणा दिल्या.

We expressed our dissent in the house, we want repeal of three #farmLaws because talks won't help. Three of us have been suspended for a day: Sanjay Singh, AAP MP pic.twitter.com/3cnGmr6KHN

— ANI (@ANI) February 3, 2021