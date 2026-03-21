Ayodhya: पाडव्याला राम मंदिराच्या शिखरावर 'नव्या' ध्वजाचे आरोहण! लष्करी तंत्रज्ञानाने बनलेला ध्वज दरवर्षी बदलणार; काय आहे वैशिष्ट्य?

1. अयोध्येतील श्रीराम जन्मभूमी मंदिराच्या शिखरावर नववर्षाच्या मुहूर्तावर नवा ध्वज फडकवण्यात आला. 2. हा ध्वज भारतीय लष्करी तंत्रज्ञानाने तयार करण्यात आला असून, त्यावर सूर्यदेव, कोविदार वृक्ष आणि 'ॐ' ही चिन्हे आहेत. 3. ध्वजाची मजबुती आणि हवामान प्रतिकारकता यामुळे तो दरवर्षी बदलला जाणार आहे. 4. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२५ मध्ये पहिला ध्वज स्थापित केला होता. 5. अयोध्येत नववर्षाच्या दिवशी भक्तीमय वातावरण होते..हिंदू नववर्षाच्या (चैत्र प्रतिपदा) पावन मुहूर्तावर अयोध्येतील श्रीराम जन्मभूमी मंदिराच्या शिखरावर नवा ध्वज फडकवण्यात आला आहे. हा सोहळा केवळ धार्मिक विधी नसून, भारतीय लष्करी तंत्रज्ञान आणि प्राचीन सनातन परंपरा यांचा एक अद्भुत संगम आहे.शनिवारी २१ मार्च २०२६ रोजी, वैदिक मंत्रोच्चारांच्या जयघोषात मंदिराच्या शिखरावरील ध्वज बदलण्याचा अनुष्ठान पूर्ण झाले. हा नवा ध्वज रघुकुलाची मर्यादा आणि आधुनिक विज्ञानाचे प्रतीक मानला जात आहे..ध्वजावरील ३ विशेष चिन्हे आणि त्यांचा अर्थमंदिराच्या शिखरावर डौलाने फडकणाऱ्या या ध्वजावर तीन अत्यंत महत्त्वाची चिन्हे अंकित आहेत:१. सूर्यदेव: प्रभू श्रीराम 'सूर्यवंशी' असल्याचे प्रतीक आणि त्यांच्या तेजाचे दर्शन.२. कोविदार वृक्ष: रघुकुलाची परंपरा, वंशाचा गौरव आणि मर्यादांचे प्रतिनिधित्व.३. 'ॐ' (ओम): ब्रह्मांडाचा मूळ ध्वनी आणि सनातन धर्माची आध्यात्मिक शक्ती..लष्करी तंत्रज्ञानाचा वापर (Military Technology)या ध्वजाची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे त्याची मजबुती. हा कोणताही साधा कापडी ध्वज नाही:ऑर्डनन्स पॅराशूट फॅक्टरी: हा ध्वज कानपूर येथील 'आयुध पॅराशूट कारखान्यात' (Ordnance Parachute Factory) विशेष लष्करी तंत्रज्ञानाने तयार करण्यात आला आहे.हवामानाचा परिणाम नाही: कडक ऊन, मुसळधार पाऊस किंवा वादळी वाऱ्यातही या ध्वजाचा रंग फिका पडणार नाही किंवा तो फाटणार नाही. पॅराशूटसाठी वापरल्या जाणाऱ्या उच्च दर्जाच्या साहित्याचा यात वापर केला आहे..पंतप्रधानांनी रचलेला इतिहासश्रद्धेच्या या प्रवासात २५ नोव्हेंबर २०२५ हा दिवस ऐतिहासिक ठरला होता, जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः मंदिराच्या शिखरावर पहिला ध्वज स्थापित केला होता. आता ही परंपरा पुढे नेली जात असून, दरवर्षी चैत्र नवरात्र आणि शारदीय नवरात्र अशा दोन वेळा हा ध्वज बदलला जाणार आहे..भक्तीमय वातावरणहिंदू नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी जेव्हा हा नवीन ध्वज शिखरावर डौलाने लहरला, तेव्हा संपूर्ण अयोध्या 'जय श्रीराम'च्या घोषणांनी दुमदुमून गेली. भाविकांसाठी हे दृश्य आध्यात्मिक ऊर्जा देणारे आणि नववर्षाच्या स्वागताचा सर्वात मोठा क्षण ठरले. अयोध्येत नवरात्रीचा उत्साह असून प्रभू रामाच्या दर्शनासाठी देशभरातून भाविकांची पाऊले रामनगरीकडे वळत आहेत.