Ram Mandir Inauguration: अखेरच्या क्षणी लालकृष्ण अडवाणींनी घेतला सोहळ्याला न जाण्याचा निर्णय; काय आहे कारण?

LK Advani will not go to Prana Pratishta ceremony:अयोध्येमध्ये राम लल्लाच्या प्राणप्रतिष्ठापणेसाठी मान्यवरांचे आगमन सुरु झालं आहे. यात भारतीय जनता पक्षाचे वरिष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी कार्यक्रमाला हजर राहणार नसल्याचं कळतंय.

LK Advani will not go to Prana Pratishta ceremony