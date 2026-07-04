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Ramayan Circuit: प्रभू श्रीरामांनी जिथे गंगा पार केली, त्या पवित्र भूमीवर उभे राहणार अनोखे 'बोट' संग्रहालय; प्रयागराज ट्रिपमध्ये हे ठिकाण चुकवू नका

Boat-Shaped Museum Planned at Shringverpur Dham: रामायण सर्किट अंतर्गत शृंगवेरपूर धाम येथे प्रभू श्रीरामांनी गंगा पार केल्याच्या पवित्र स्थळी नौका संग्रहालय उभारले जात आहे.
Ramayan Circuit

Ramayan Circuit

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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उत्तर प्रदेशातील प्रयागराज शहरापासून सुमारे ४० किलोमीटर अंतरावर गंगा नदीच्या विलोभनीय तीरावर वसलेले 'श्रृंगवेरपूर धाम' (Shringverpur Dham) हे रामायण काळातील एक अत्यंत पवित्र आणि ऐतिहासिक स्थान आहे. प्रभू श्रीराम, माता सीता आणि लक्ष्मण यांच्या वनवासाच्या प्रवासाशी हे स्थान थेट जोडलेले आहे.

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Ramayana significance in Indian culture