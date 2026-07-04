Ramayan Circuit: प्रभू श्रीरामांनी जिथे गंगा पार केली, त्या पवित्र भूमीवर उभे राहणार अनोखे 'बोट' संग्रहालय; प्रयागराज ट्रिपमध्ये हे ठिकाण चुकवू नका

उत्तर प्रदेशातील प्रयागराज शहरापासून सुमारे ४० किलोमीटर अंतरावर गंगा नदीच्या विलोभनीय तीरावर वसलेले 'श्रृंगवेरपूर धाम' (Shringverpur Dham) हे रामायण काळातील एक अत्यंत पवित्र आणि ऐतिहासिक स्थान आहे. प्रभू श्रीराम, माता सीता आणि लक्ष्मण यांच्या वनवासाच्या प्रवासाशी हे स्थान थेट जोडलेले आहे. .आता याच पावन भूमीला जागतिक पर्यटनाच्या नकाशावर मानाचे स्थान मिळवून देण्यासाठी योगी सरकारकडून वेगाने पावले उचलली जात असून, येथे सुमारे १९.५८ कोटी रुपयांच्या निधीतून तब्बल २ हेक्टर परिसरात एक अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण 'बोटच्या आकाराचे संग्रहालय (Boat-shaped Museum) उभारले जात आहे. हे अनोखे संग्रहालय भविष्यात देश-विदेशातील पर्यटकांचे मुख्य आकर्षण ठरणार आहे..UP: प्राथमिक शिक्षण विभागाने घेतला मोठा निर्णय! ४६ 'सहायक वित्त व लेखाधिकाऱ्यांच्या' नियुक्तीचे आदेश जारी.या ऐतिहासिक क्षेत्रात यापूर्वीच 'निषादराज पार्क' विकसित करण्यात आले असून, तेथे प्रभू श्रीराम आणि निषादराज केवट यांच्या गळाभेटीचा १८ फूट उंच भव्य पुतळा (Statue) देखील उभारण्यात आला आहे..प्रभू रामाच्या वनवासाशी जोडलेली 'निषादराज केवट' यांची रंजक कथापौराणिक कथांनुसार, जेव्हा प्रभू श्रीराम माता कैकेयीच्या इच्छेनुसार आणि पिता दशरथाच्या आज्ञेवरून वनवासाला निघाले, तेव्हा ते निषादराजाची राजधानी असलेल्या श्रृंगवेरपूर येथे आले होते. येथूनच त्यांना गंगा नदी पार करून पुढे जायचे होते. रामायणात या प्रसंगाचे अतिशय भावूक आणि रंजक वर्णन आढळते:नाविकाची भाबडी भीती: प्रभू राम, सीता आणि लक्ष्मण यांना गंगा नदी पार करायची होती, परंतु नाविक त्यांना आपल्या नावेत बसवण्यास तयार नव्हता. त्याला भीती होती की, प्रभू रामांच्या चरणांच्या स्पर्शाने जशी पाषाण बनलेली अहिल्या पुन्हा स्त्री बनली होती, तशीच त्याची लाकडी नावही स्त्री बनली तर त्याची रोजीरोटी कशी चालणार? या निष्पाप भीतीमुळे प्रभू रामांना त्या रात्री तिथेच मुक्काम करावा लागला..चरण धुण्याची अट आणि अथांग भक्ती: शेवटी निषादराज केवट याने प्रभू रामांसमोर अट ठेवली की, "मी तुम्हाला नावेत तेव्हाच बसू देईल, जेव्हा मला तुमचे पाय धुण्याची परवानगी मिळेल." प्रभू रामांनी हसून परवानगी दिली. केवट यांनी प्रभू रामांचे पाय धुवून ते पवित्र जल प्राशन केले आणि कृतार्थ झाले. या बदल्यात प्रभू रामांनी त्यांना आपल्या अथांग मैत्रीचा आशीर्वाद दिला आणि त्यानंतरच ते गंगेच्या पलीकडे गेले.ज्या ठिकाणी निषादराजांनी प्रभू श्रीरामांचे पाय धुतले होते, त्या ऐतिहासिक ठिकाणी आज एक सुंदर 'मंच' उभारण्यात आला आहे..Mumbai News: रेल्वेचे दावे कोरडे, डबे मात्र ओले! लोकलच्या छतातून पाण्याचा वर्षाव; रेल्वे प्रशासनावर टीकेचा भडिमार .सामाजिक समता आणि सौहार्दाचे केंद्रगंगा नदीच्या तीरावर वसलेले श्रृंगवेरपूर हे केवळ धार्मिक श्रद्धेचे ठिकाण नाही, तर ते सामाजिक समतेचे (Social Equality) एक उत्तम उदाहरण आहे. येथे एका राजाने (प्रभू रामाने) एका सामान्य नाविक (निषादराज) यांच्या निस्सीम भक्तीचा आणि प्रेमाचा स्वीकार करून संपूर्ण जगाला बंधुभावाचा संदेश दिला होता.आता येथे बनत असलेल्या या डिजिटल आणि हायटेक 'बोट संग्रहालयात' रामायण काळातील या सर्व घटना म्युरल आर्ट आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून जिवंत केल्या जाणार आहेत, ज्यामुळे भाविकांना आणि पर्यटकांना एक विलोभनीय आध्यात्मिक अनुभव मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.