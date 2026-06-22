Ramayan Wax Museum: मेणपुतळ्यांच्या माध्यमातून जिवंत होणार रामकथा! अयोध्येत येणाऱ्या रामभक्तांसाठी मुख्यमंत्र्यांनी दिली नवीन पर्यटन भेट

राम नगरी अयोध्येचा जागतिक स्तरावर कायापालट होत असताना, येथील पर्यटनाला आणि सांस्कृतिक वैभवाला अधिक भव्यता देणारे आणखी एक पाऊल उत्तर प्रदेश सरकारने उचलले आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी अयोध्येत नवनिर्मित अत्याधुनिक 'रामायण वैक्स संग्रहालय' (Ramayan Wax Museum) चे अधिकृतपणे उद्घाटन केले आहे. या भव्य संग्रहालयामुळे अयोध्येत येणाऱ्या देश-विदेशातील रामभक्तांना आणि पर्यटकांना प्रभू श्रीरामांचे जीवन आणि रामायणातील मुख्य प्रसंग अत्यंत जवळून आणि जिवंत स्वरूपात अनुभवण्याची सुवर्णसंधी मिळणार आहे..मेणपुतळ्यांच्या (Wax Statues) माध्यमातून रामकथा होणार जिवंतया संग्रहालयाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये रामायणातील प्रमुख पात्रांचे आणि ऐतिहासिक प्रसंगांचे अत्यंत हुबेहूब मेणपुतळे (Wax Statues) तयार करण्यात आले आहेत. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या या संग्रहालयात खालील मुख्य प्रसंग पाहायला मिळतील:प्रभू श्रीरामांचे जीवनप्रसंग: श्रीरामांचा जन्म, त्यांचे बालपण, गुरुगृही घेतलेले शिक्षण आणि माता सीतेसोबत झालेला स्वयंवर सोहळा या मेणपुतळ्यांच्या माध्यमातून साकारण्यात आला आहे..वनवास आणि युद्धाचा काळ: १४ वर्षांचा वनवास, पंचवटीतील वास्तव्य, लंका दहन आणि प्रभू श्रीराम व रावण यांच्यातील युद्धाचे चित्तथरारक प्रसंग अत्यंत कलात्मकरीत्या मांडण्यात आले आहेत.अद्भूत भव्यता: या संग्रहालयातील मूर्तींचे डिझाईन आणि तिथली प्रकाश व्यवस्था (Lighting Effect) इतकी अप्रतिम आहे की, तिथे गेल्यानंतर भाविकांना थेट त्रेतायुगात पोहोचल्याचा भास होतो..Pune: कात्रज घाटातील कचरा प्रश्नाची जबाबदारी नेमकी कोणाची? .अयोध्येला जागतिक पर्यटन हब बनवण्याचा संकल्पउद्घाटनप्रसंगी बोलताना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सांगितले की, आमचे सरकार अयोध्येचा केवळ धार्मिक विकासच करत नाही, तर तिला जागतिक दर्जाचे पर्यटन केंद्र (Global Tourism Hub) बनवण्यासाठी कटिबद्ध आहे. हे वैक्स संग्रहालय अयोध्येत येणाऱ्या नवीन पिढीला आणि लहान मुलांना भारतीय संस्कृती व प्रभू श्रीरामांच्या जीवन मूल्यांची ओळख करून देण्यासाठी अत्यंत प्रभावी ठरेल.या संग्रहालयाच्या उभारणीमुळे अयोध्येतील स्थानिक रोजगाराला मोठी गती मिळणार असून, मुख्य राम मंदिराच्या दर्शनासाठी येणारे कोट्यवधी भाविक आता या वैक्स म्युझियमलाही आवर्जून भेट देतील, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.