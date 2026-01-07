Ramleela Uttarakhand: रामलीलेत राम नाही, नाग देवतेचा राज्याभिषेक! उत्तराखंडमधील १२२ वर्षांची अनोखी परंपरा, नक्की भेट द्या

रामलीला म्हटली की डोळ्यांसमोर येतो तो प्रभू रामाचा जयघोष आणि अयोध्येच्या सिंहासनावर होणारा त्यांचा राज्याभिषेक. परंतु, उत्तराखंडच्या उत्तरकाशी जिल्ह्यातील भटवाडी विकासखंडांतर्गत येणाऱ्या गोरशाली गावात एक अत्यंत वेगळी आणि ऐतिहासिक रामलीला साजरी केली जाते. या रामलीलेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, येथे रामलीलेच्या शेवटी रामाच्या पात्राला नव्हे, तर साक्षात वासुकी नाग देवतेला प्रतीकात्मकरीत्या राजतिलक लावून राज्याभिषेक केला जातो. टिहरी संस्थानाच्या काळापासून सुरू झालेली ही परंपरा आजही तितक्याच श्रद्धेने पाळली जात आहे..१९०३ पासूनचा ऐतिहासिक प्रवासगोरशाली गावातील या रामलीलेची सुरुवात १९०३ मध्ये झाली. सुरुवातीची तीन-चार वर्षे ग्रामस्थांनी घराच्या आतच रामलीलेचा सराव केला. त्यानंतर १९०७ मध्ये नाग देवतेच्या मंदिर प्रांगणात दोन थौकी ग्रामस्थांच्या सहकार्याने 'मंगशीर बलिराज'च्या दिवशी तांब्याचा ध्वज रोपण करण्यात आला, जो आजही त्या ऐतिहासिक काळाची साक्ष देत उभा आहे. या रामलीलेच्या सादरीकरणाची ख्याती इतकी होती की, हर्षिलचे प्रसिद्ध फ्रेडरिक विल्सन यांनीही त्याकाळी या रामलीलेचा गौरव केला होता..टिहरी राजाचा आदेश आणि परंपरेचा उगमया अनोख्या परंपरेमागे एक रंजक इतिहास आहे. टिहरी संस्थानाच्या काळात जेव्हा ही रामलीला सुरू होती, तेव्हा राजाच्या गुप्तचरांनी बातमी दिली की गोरशालीमध्ये रामलीलेच्या पात्रांना राजमुकुट घातला जातो. त्याकाळी राजमुकुट घालणे हा राजाचा अपमान मानला जाई. संतापलेल्या टिहरी नरेशांनी या रामलीलेवर तत्काळ बंदी घालण्याचे आदेश दिले..स्थानिक ग्रामस्थांनी ही बंदी उठवण्यासाठी राजाकडे वारंवार विनंती केली. अखेर राजाने एक मध्यममार्ग काढला आणि आदेश दिला की, "राजमुकुट आणि राजतिलक हा मान प्रभू रामाच्या मानवी पात्राला न देता वासुकी नाग देवतेला दिला जावा." राजाच्या त्या आदेशाचा मान राखत तेव्हापासून आजतागायत, म्हणजे गेल्या १२२ वर्षांपासून, रामलीलेच्या सांगतेवेळी रामाला नव्हे तर नाग देवतेला राजतिलक लावला जातो..कठोर नियम आणि धार्मिक अनुष्ठानगोरशालीची ही रामलीला केवळ मनोरंजनाचे साधन नसून ते एक अत्यंत पवित्र धार्मिक अनुष्ठान मानले जाते. दससरण: इतर ठिकाणी रात्री होणारी रामलीला येथे 'मांगसीर' महिन्याच्या दिवसात सादर केली जाते.रामलीलेत सहभागी होणारे सर्व पात्र आणि कार्यकर्ते या काळात घराकडे न जाता नाग देवतेच्या मंदिरातच मुक्काम करतात. रामलीलेच्या काळात मंदिर परिसरात सुंदरकांड पाठ, १०० हनुमान चालीसा पाठ, रामचरित मानसचे मूळ पाठ आणि हवन-पूजन केले जाते..आधुनिकतेच्या काळात जिथे अनेक परंपरा लोप पावत आहेत, तिथे गोरशाली गावातील नागरिकांनी टिहरी रियासतीच्या काळातील ही आगळीवेगळी परंपरा आजही जिवंत ठेवली आहे. श्रद्धेचा आणि इतिहासाचा हा सुंदर मेळ पाहण्यासाठी आजही उत्तराखंडच्या कानाकोपऱ्यातून लोक येथे येतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.