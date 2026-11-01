Ranchi Airport: दाट धुक्यातही विमानांचे लँडिंग सुरक्षित करण्याची तयारी; रांची विमानतळावर तांत्रिक चाचणी पूर्ण

हिवाळ्यात दाट धुके आणि कमी दृश्यमानतेमुळे विमानांच्या उड्डाणांवर होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी रांची येथील बिरसा मुंडा विमानतळावर महत्त्वाची तांत्रिक तपासणी पूर्ण करण्यात आली आहे. भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या (AAI) फ्लाइट इन्स्पेक्शन युनिटने (FIU) इन्स्ट्रुमेंट लँडिंग सिस्टीम (ILS) आणि प्रिसिजन अप्रोच पाथ इंडिकेटर (PAPI) या यंत्रणांचे फ्लाइट कॅलिब्रेशन यशस्वीरीत्या केले. या तपासणीमुळे विमानांच्या सुरक्षित लँडिंगसाठी वापरल्या जाणाऱ्या तांत्रिक यंत्रणांची अचूकता पडताळण्यात आली..Young Trekker: वयाच्या दहाव्या वर्षी पदभ्रमंतीचे त्रिशतक; ओमराजेने सर केले २८ गड-किल्ले, ३०० ट्रेकची प्रेरणादायी कामगिरी.विशेष तपासणी विमानाच्या साहाय्याने धावपट्टीशी संबंधित रेडिओ सिग्नल्स आणि दिशादर्शक यंत्रणांची चाचणी घेण्यात आली. रांची विमानतळाच्या कम्युनिकेशन, नेव्हिगेशन अँड सर्व्हिलन्स (CNS) विभागाचे प्रमुख अविनाश सोरेंग यांच्या नेतृत्वाखाली ही प्रक्रिया पार पडली.विशेष विमानाद्वारे सिग्नल्सची तपासणीफ्लाइट कॅलिब्रेशनदरम्यान विशेष विमानाने विविध उंचीवरून आणि कोनांतून उड्डाण करून विमानतळावरील यंत्रणांकडून प्रसारित होणाऱ्या सिग्नल्सची अचूकता तपासली. वैमानिकांना कॉकपिटमधील उपकरणांद्वारे मिळणारे दिशादर्शक आणि उंचीविषयक संकेत योग्य प्रकारे कार्यरत आहेत का, याची पडताळणी करण्यात आली..हिवाळ्यात धुक्यामुळे धावपट्टी स्पष्ट दिसत नसताना या यंत्रणांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. त्यामुळे कमी दृश्यमानतेच्या परिस्थितीत विमानांचे सुरक्षित लँडिंग करण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक सज्जता राखण्याच्या दृष्टीने ही तपासणी महत्त्वाची आहे.ILS आणि PAPI यंत्रणा कशा काम करतात?इन्स्ट्रुमेंट लँडिंग सिस्टीम (ILS) ही रेडिओ संकेतांच्या मदतीने विमानाला धावपट्टीपर्यंत योग्य दिशेने आणि उतरण्याच्या योग्य मार्गावर आणण्यास मदत करते. या प्रणालीतील लोकलायझर विमानाला धावपट्टीच्या मध्यरेषेशी योग्य संरेखन राखण्यास मदत करतो, तर ग्लाइड पाथ विमानाला उतरण्यासाठी योग्य कोनाचे मार्गदर्शन करतो..प्रिसिजन अप्रोच पाथ इंडिकेटर (PAPI) ही दिव्यांवर आधारित यंत्रणा आहे. दिव्यांच्या रंगांच्या संयोजनातून वैमानिकाला विमान धावपट्टीच्या तुलनेत योग्य उंचीवर आहे की खूप उंच किंवा खाली आहे, याचा अंदाज मिळतो. या दोन्ही यंत्रणा योग्य प्रकारे कार्यरत असल्यास वैमानिकांना लँडिंगदरम्यान अधिक अचूक मार्गदर्शन मिळते..Chakan MIDC: चाकण एमआयडीसीतील कामगारांना दिवाळी गिफ्ट! कुणाला ३० हजार, तर कुणाला ५५ हजारांचा बोनस.हिवाळ्यातील हवाई वाहतुकीसाठी महत्त्वाची तयारीदाट धुक्यामुळे दृश्यमानता कमी झाल्यास विमानांचे लँडिंग उशिरा होऊ शकते. काही परिस्थितींमध्ये विमानांना पर्यायी विमानतळाकडे वळवावे लागते किंवा उड्डाणांचे वेळापत्रक बदलावे लागते. अशा वेळी लँडिंगशी संबंधित यंत्रणांची अचूकता महत्त्वाची ठरते.रांची विमानतळावरील ILS आणि PAPI प्रणालींचे कॅलिब्रेशन पूर्ण झाल्यामुळे हिवाळ्यापूर्वी सुरक्षित हवाई वाहतुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाची तांत्रिक पडताळणी करण्यात आली आहे. मात्र, प्रत्यक्ष लँडिंगची सुरक्षितता दृश्यमानता, विमानाची उपकरणे, वैमानिकांसाठी लागू असलेली कार्यपद्धती आणि हवाई वाहतूक नियंत्रणाच्या सूचनांसह विविध घटकांवर अवलंबून असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.