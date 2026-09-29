Ranchi IT Park: रांचीत १०० एकरवर उभा राहणार हायटेक IT पार्क, तब्बल ७५ हजार तरुणांना नोकऱ्या!

रांची :झारखंडची राजधानी रांचीला देशातील प्रमुख टेक आणि इनोव्हेशन हब बनवण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आणि RMZ Infrastructureचे अध्यक्ष दीपक छाबडिया यांच्यात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत रांचीत अत्याधुनिक IT पार्क आणि ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर (GCC) उभारण्याबाबत चर्चा झाली. हा प्रकल्प २०२९ पर्यंत कार्यान्वित करण्याचे नियोजन असून, पुढील टप्प्यांत सुमारे ७५ हजार उच्च-कौशल्याधारित रोजगार निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे..या प्रकल्पाच्या माध्यमातून खाणकाम आणि खनिज क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेल्या झारखंडच्या अर्थव्यवस्थेला तंत्रज्ञान आणि ज्ञानाधारित क्षेत्राची जोड देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.पहिल्या टप्प्यात २० हजार रोजगारप्रस्तावित IT पार्कचा पहिला टप्पा २०२९ पर्यंत कार्यान्वित करण्याचे नियोजन आहे. या टप्प्यात सुमारे २० हजार थेट तांत्रिक रोजगार निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यानंतरच्या तीन वर्षांत प्रकल्पाचा विस्तार करून एकूण ७५ हजार उच्च-कौशल्य रोजगार निर्माण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.रांचीतच आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील रोजगार उपलब्ध झाल्यास राज्यातील अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तरुणांना स्थानिक पातळीवर संधी मिळू शकतील. त्यामुळे उच्चशिक्षित तरुणांचे इतर मोठ्या शहरांकडे होणारे स्थलांतर कमी करण्याच्या दृष्टीनेही हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरू शकतो..१०० एकर जागेचा प्रस्तावIT पार्कसाठी रांचीतील IIM रांची, नवीन विधानसभा संकुल आणि झारखंड उच्च न्यायालयाच्या परिसरालगत सुमारे १०० एकर जागेचा विचार करण्यात आला आहे. या ठिकाणी आधुनिक कार्यालयीन जागा, डिजिटल फायबर कनेक्टिव्हिटी, ऊर्जा सुविधा आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्याचे नियोजन आहे.AI, सेमीकंडक्टर आणि GCCवर भररांचीतील प्रस्तावित टेक हबमध्ये केवळ पारंपरिक IT किंवा BPO क्षेत्रावर भर न देता आधुनिक तंत्रज्ञानाशी संबंधित उद्योग आकर्षित करण्याचे नियोजन आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर डिझाइन, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि अॅडव्हान्स्ड मॅन्युफॅक्चरिंग यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.यासोबतच बहुराष्ट्रीय आणि फॉर्च्यून ५०० कंपन्यांची ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स रांचीत आणण्यावरही भर दिला जाणार आहे. अशा केंद्रांमधून संशोधन-विकास, डेटा अॅनालिटिक्स आणि जागतिक पातळीवरील विविध व्यावसायिक सेवा हाताळल्या जाऊ शकतात..बेंगळुरू मॉडेलचा अभ्यासरांचीच्या IT परिसंस्थेच्या विकासासाठी झारखंड सरकारचे उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ ऑक्टोबरमध्ये बेंगळुरूला भेट देणार आहे. IT पार्कची रचना, कंपन्यांना उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या सुविधा, गुंतवणूक आकर्षित करण्याची प्रक्रिया आणि सिंगल-विंडो मंजुरी यंत्रणेचा या दौऱ्यात अभ्यास केला जाणार आहे.या अभ्यासाच्या आधारे रांचीच्या IT पार्कसाठी अंतिम विकास आराखडा तयार करण्याचे नियोजन आहे. स्थानिक मनुष्यबळ, नैसर्गिक संसाधने आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यांची सांगड घालून झारखंडमध्ये नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.