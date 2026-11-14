देश

Ranchi News: महिलांसाठी फीडिंग रूम, तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र सुविधा; रांचीत उभारणार आधुनिक शौचालये

Ranchi Modern Public Toilets Project : झारखंडची राजधानी रांचीमध्ये सार्वजनिक स्वच्छता व्यवस्था सुधारण्यासाठी १३५ आधुनिक शौचालये उभारण्यात येणार आहेत. यामध्ये महिला, पुरुष आणि तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र सुविधा, मातांसाठी स्तनपान कक्ष, सॅनिटरी पॅड यंत्रणा आणि डिजिटल अभिप्राय प्रणालीचा समावेश असेल
Ranchi plans 135 modern public toilets with separate facilities for women and transgender people, along with breastfeeding rooms.

Ranchi plans 135 modern public toilets with separate facilities for women and transgender people, along with breastfeeding rooms.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

रांची : झारखंडची राजधानी रांचीमधील सार्वजनिक स्वच्छता व्यवस्था सुधारण्यासाठी महानगरपालिकेने महत्त्वाची योजना आखली आहे. शहरातील रस्त्यांवर आणि विविध चौकांमध्ये असलेली जुनी मॉड्यूलर शौचालये टप्प्याटप्प्याने हटवून त्यांच्या जागी १३५ कायमस्वरूपी आधुनिक शौचालये उभारण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पासाठी प्रत्येक शौचालयाच्या प्रकारानुसार ३० ते ३२ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

या योजनेत ६५ सार्वजनिक शौचालये, ५० सामुदायिक शौचालये आणि २० अत्याधुनिक शौचालयांचा समावेश आहे. या शौचालयांमध्ये महिला, पुरुष आणि तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था केली जाणार आहे. तसेच मातांसाठी स्तनपान कक्ष, सॅनिटरी पॅड उपलब्ध करून देणारी यंत्रणा, स्नानगृह आणि सीसीटीव्ही कॅमेरे यांसारख्या सुविधाही असतील.

Loading content, please wait...
Project
ranchi
toilets
facilities in public gardens