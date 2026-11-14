Ranchi News: महिलांसाठी फीडिंग रूम, तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र सुविधा; रांचीत उभारणार आधुनिक शौचालये

रांची : झारखंडची राजधानी रांचीमधील सार्वजनिक स्वच्छता व्यवस्था सुधारण्यासाठी महानगरपालिकेने महत्त्वाची योजना आखली आहे. शहरातील रस्त्यांवर आणि विविध चौकांमध्ये असलेली जुनी मॉड्यूलर शौचालये टप्प्याटप्प्याने हटवून त्यांच्या जागी १३५ कायमस्वरूपी आधुनिक शौचालये उभारण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पासाठी प्रत्येक शौचालयाच्या प्रकारानुसार ३० ते ३२ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.या योजनेत ६५ सार्वजनिक शौचालये, ५० सामुदायिक शौचालये आणि २० अत्याधुनिक शौचालयांचा समावेश आहे. या शौचालयांमध्ये महिला, पुरुष आणि तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था केली जाणार आहे. तसेच मातांसाठी स्तनपान कक्ष, सॅनिटरी पॅड उपलब्ध करून देणारी यंत्रणा, स्नानगृह आणि सीसीटीव्ही कॅमेरे यांसारख्या सुविधाही असतील..तीन प्रकारांत १३५ शौचालयांची उभारणीरांची महानगरपालिकेच्या नियोजनानुसार, शहरात तीन प्रकारची शौचालये बांधली जाणार आहेत. त्यामध्ये ६५ सार्वजनिक शौचालये आणि ५० सामुदायिक शौचालयांचा समावेश आहे. या दोन्ही प्रकारच्या प्रत्येक शौचालयासाठी सुमारे ३० लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे.याशिवाय २० अत्याधुनिक म्हणजेच ‘अॅस्पिरेशनल टॉयलेट’ उभारण्यात येणार आहेत. प्रत्येक युनिटसाठी सुमारे ३२ लाख रुपये खर्च निश्चित करण्यात आला आहे. शहरातील सर्व वॉर्डांमध्ये प्रत्येकी पाच वैयक्तिक शौचालये उभारण्याचेही नियोजन असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.या प्रकल्पाचे डिझाइन आणि अंदाजपत्रक नगर विकास विभागाकडे पाठवण्यात आले आहे. नवीन वर्षात या योजनेतील कामांना प्रत्यक्ष सुरुवात करण्याचे उद्दिष्ट आहे..महिला आणि तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र सुविधानवीन शौचालयांमध्ये महिला आणि पुरुषांसाठी स्वतंत्र विभाग असतील. त्याचबरोबर तृतीयपंथीयांसाठीही स्वतंत्र व्यवस्था केली जाणार आहे. लहान बाळांना स्तनपान करता यावे, यासाठी मातांसाठी स्वतंत्र कक्ष उभारण्यात येईल. लहान मुलांच्या गरजा लक्षात घेऊन बालस्नेही सुविधांचाही समावेश केला जाणार आहे.विशेषतः बाजारपेठा आणि बसस्थानकांजवळ उभारण्यात येणाऱ्या अत्याधुनिक शौचालयांमध्ये स्नानगृह, सॅनिटरी पॅड उपलब्ध करून देणारी यंत्रणा आणि वापरलेल्या पॅडची सुरक्षित विल्हेवाट लावण्याची सुविधा असेल. सुरक्षिततेसाठी सीसीटीव्ही कॅमेरेही बसवण्यात येणार आहेत..जुन्या मॉड्यूलर शौचालयांच्या देखभालीची समस्यारांचीतील सध्याच्या मॉड्यूलर शौचालयांमध्ये देखभालीच्या अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. या शौचालयांमधील नळ, वॉशबेसिन, पाण्याचे पाइप, दिवे आणि दरवाजांची हँडल्स चोरीला गेल्याच्या घटना घडल्या आहेत. तसेच कायमस्वरूपी कर्मचारी नसल्यामुळे स्वच्छतेचा प्रश्नही निर्माण झाला आहे.अॅल्युमिनियम कंपोझिट पॅनलपासून तयार केलेल्या या मॉड्यूलर शौचालयांचे अपेक्षित आयुष्य १० ते १२ वर्षे असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे खराब झालेली जुनी शौचालये टप्प्याटप्प्याने हटवून त्यांच्या जागी पक्की बांधकामे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे..क्यूआर कोडद्वारे नागरिकांना देता येणार अभिप्रायनवीन शौचालयांमधील स्वच्छता आणि व्यवस्थापनावर लक्ष ठेवण्यासाठी क्यूआर कोडवर आधारित डिजिटल अभिप्राय प्रणाली बसवली जाणार आहे. नागरिक क्यूआर कोड स्कॅन करून शौचालयातील स्वच्छता, पाण्याची उपलब्धता आणि इतर सुविधांबाबत तक्रार किंवा अभिप्राय नोंदवू शकतील.रांची महानगरपालिकेच्या आरोग्य अधिकारी डॉ. किरण कुमारी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शौचालयांच्या बांधकामाची जबाबदारी अभियांत्रिकी विभागाकडे असेल. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर त्यांच्या दैनंदिन वापराचे व्यवस्थापन आणि स्वच्छतेची जबाबदारी स्वच्छता विभागाकडे सोपवण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.