Healthcare News : रिम्स रुग्णालयात चार महिन्यांत कार्डिॲक केअर युनिट सुरू होणार; पहिल्या टप्प्यात ८ खाटांची व्यवस्था

झारखंड: झारखंडची राजधानी रांची येथील हृदयविकाराच्या रुग्णांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. रांची सदर रुग्णालयात लवकरच अत्याधुनिक कॅथलॅब आणि कार्डिॲक केअर युनिट सुरू करण्यात येणार आहे. पुढील १५ ते २० दिवसांत सिव्हिल काम पूर्ण करण्याचे आणि येत्या चार महिन्यांत ही सुविधा पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे अँजिओग्राफी, अँजिओप्लास्टी आणि पेसमेकर प्रत्यारोपणासारखे उपचार सरकारी रुग्णालयात उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे..सदर रुग्णालयाचे उपअधीक्षक डॉ. बिमलेश कुमार सिंह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्याच्या आरोग्य विभागाच्या पुढाकारातून ही सुविधा उभारली जात आहे. सध्या रांचीमधील सरकारी आरोग्य व्यवस्थेत कॅथलॅबसाठी रुग्णांना प्रामुख्याने राजेंद्र इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (रिम्स) येथे जावे लागते. सदर रुग्णालयातही ही सुविधा सुरू झाल्यास रुग्णांना उपचारांसाठी पर्यायी सरकारी केंद्र उपलब्ध होईल..कोणते उपचार मिळणार?कॅथलॅब सुरू झाल्यानंतर हृदयाच्या रक्तवाहिन्यांमधील अडथळे शोधण्यासाठी अँजिओग्राफी, अडथळे दूर करण्यासाठी अँजिओप्लास्टी आणि स्टेंटिंग तसेच हृदयाच्या ठोक्यांचे नियमन करण्यासाठी पेसमेकर प्रत्यारोपण यांसारखे उपचार करता येतील. हृदयाच्या झडपांशी संबंधित काही विकारांवरील उपचारांची सुविधाही उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे.पहिल्या टप्प्यात आठ खाटांचे विशेष कार्डिॲक केअर युनिट उभारण्यात येत आहे. यामुळे हृदयविकाराच्या रुग्णांना तपासणी आणि उपचारांसाठी अधिक सुविधा उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे..पाच हृदयरोगतज्ज्ञ सेवा देणारया सुविधेसाठी रांचीतील खासगी आणि कॉर्पोरेट रुग्णालयांमध्ये काम करणाऱ्या पाच डीएम कार्डिओलॉजिस्टना कंत्राटी तत्त्वावर जोडण्यात आल्याची माहिती रुग्णालय प्रशासनाने दिली आहे. त्यामध्ये डॉ. राजेश झा, डॉ. धनंजय, डॉ. अमित चतुर्वेदी, डॉ. जफरुल्ला आणि डॉ. सोनी यांचा समावेश आहे. हे तज्ज्ञ कॅथलॅबमधील उपचारांसाठी सेवा देणार आहेत..पात्र लाभार्थ्यांना मोफत उपचारआर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांनाही या सुविधेचा लाभ घेता यावा, यासाठी विशेष व्यवस्था करण्यात आली आहे. आयुष्मान भारत आणि मुख्यमंत्री गंभीर आजार उपचार योजनेअंतर्गत पात्र ठरणाऱ्या तसेच बीपीएल कुटुंबातील रुग्णांना संबंधित नियमांनुसार मोफत उपचार मिळू शकतील.या योजनांमध्ये समावेश नसलेल्या रुग्णांसाठीही खासगी रुग्णालयांच्या तुलनेत किफायतशीर दरात उपचार उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी सीजीएचएसच्या मान्यताप्राप्त दरांचा आधार घेतला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले..रिम्सवरील भार कमी होण्याची अपेक्षारांची सदर रुग्णालयात कॅथलॅब आणि कार्डिॲक केअर युनिट सुरू झाल्यास रिम्सवरील हृदयविकाराच्या रुग्णांचा ताण कमी होण्यास मदत होऊ शकते. विशेषतः अँजिओग्राफी, अँजिओप्लास्टी आणि पेसमेकर प्रत्यारोपणासाठी पर्यायी सरकारी सुविधा उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे रुग्णांना वेळेत उपचार मिळण्याची शक्यता वाढेल.मात्र, ही सुविधा पूर्ण क्षमतेने सुरू होण्यासाठी आवश्यक बांधकाम, उपकरणांची उभारणी आणि वैद्यकीय सेवांचे नियोजन निर्धारित वेळेत पूर्ण होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.