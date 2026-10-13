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Healthcare News : रिम्स रुग्णालयात चार महिन्यांत कार्डिॲक केअर युनिट सुरू होणार; पहिल्या टप्प्यात ८ खाटांची व्यवस्था

Ranchi Sadar Hospital, Cardiac Care Unit, Cath Lab अंतर्गत रांची सदर रुग्णालयात चार महिन्यांत कॅथलॅब आणि कार्डिॲक केअर युनिट सुरू करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
riims cath-lab-facility-will-start-soon-at-ranchi

riims cath-lab-facility-will-start-soon-at-ranchi

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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झारखंड: झारखंडची राजधानी रांची येथील हृदयविकाराच्या रुग्णांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. रांची सदर रुग्णालयात लवकरच अत्याधुनिक कॅथलॅब आणि कार्डिॲक केअर युनिट सुरू करण्यात येणार आहे. पुढील १५ ते २० दिवसांत सिव्हिल काम पूर्ण करण्याचे आणि येत्या चार महिन्यांत ही सुविधा पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे अँजिओग्राफी, अँजिओप्लास्टी आणि पेसमेकर प्रत्यारोपणासारखे उपचार सरकारी रुग्णालयात उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

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