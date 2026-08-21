Ranchi University: मोठा निर्णय! ४ वर्षांच्या पदवीत ७५% गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना थेट PhD प्रवेश; PGची अनिवार्यता रद्द

नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) आणि UGC-2022च्या नियमांनुसार रांची विद्यापीठाने पीएच.डी. प्रवेश प्रक्रियेत महत्त्वाचे बदल केले आहेत. आता चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण करून किमान ७५ टक्के गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर पदवी न घेता थेट पीएच.डी.साठी प्रवेश घेता येणार आहे. त्यामुळे चार वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमानंतर संशोधन क्षेत्रात जाण्याचा मार्ग विद्यार्थ्यांसाठी अधिक सुलभ होणार आहे..रांची विद्यापीठाचे कुलसचिव राजकुमार शर्मा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नवीन नियमावली यूजीसीच्या २०२२च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आणि राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या तरतुदींवर आधारित आहे..चार वर्षांची पदवी पूर्ण केल्यावर थेट पीएच.डी.चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या आणि त्यामध्ये ७५ टक्के गुण किंवा समतुल्य CGPA मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांना आता थेट पीएच.डी. प्रवेशासाठी अर्ज करता येईल. अशा विद्यार्थ्यांना पीएच.डी.पूर्वी स्वतंत्रपणे मास्टर डिग्री पूर्ण करण्याची आवश्यकता राहणार नाही.मात्र मास्टर डिग्री किंवा M.Phil असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी यापूर्वीची पात्रता कायम ठेवण्यात आली आहे. त्यांना किमान ५५ टक्के गुण आवश्यक असतील. राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना नियमानुसार पाच टक्के गुणांची सवलत मिळेल..NET, CSIR NET आणि GATE उमेदवारांना प्रवेश परीक्षेतून सूटराष्ट्रीय स्तरावरील पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांनाही नव्या नियमांमध्ये महत्त्वाचे स्थान देण्यात आले आहे. NET, CSIR NET, GATE आणि GGET यांसारख्या पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उमेदवारांना विद्यापीठाच्या पीएच.डी. प्रवेश परीक्षेतून सूट मिळेल. अशा उमेदवारांची पुढील निवड मुलाखतीच्या माध्यमातून केली जाईल.विद्यापीठाच्या प्रवेश प्रक्रियेत प्रवेश परीक्षा आणि मुलाखतीचे गुण ७०:३० या प्रमाणात विचारात घेतले जातील. त्यामुळे संशोधनाची क्षमता, विषयाचे ज्ञान आणि उमेदवाराची तयारी यांचे एकत्रित मूल्यमापन करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे..पीएच.डी.साठी १२ क्रेडिटचे कोर्स वर्कपीएच.डी.मध्ये प्रवेश मिळाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना १२ क्रेडिटचे कोर्स वर्क पूर्ण करावे लागणार आहे. संशोधन पद्धती, विषयाशी संबंधित मूलभूत अभ्यास आणि संशोधनासाठी आवश्यक कौशल्ये विकसित करण्याच्या दृष्टीने हे कोर्स वर्क महत्त्वाचे असेल.पीएच.डी.चा किमान कालावधी तीन वर्षे, तर कमाल कालावधी सहा वर्षे निश्चित करण्यात आला आहे. विशेष परिस्थितीत नियमानुसार अतिरिक्त मुदत मिळण्याची शक्यता आहे..महिला आणि दिव्यांग संशोधकांसाठी विशेष सवलतीनव्या नियमावलीत महिला संशोधक आणि ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त दिव्यांगत्व असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठीही विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्यांना वयोमर्यादा आणि संशोधन कालावधीच्या बाबतीत नियमानुसार सवलत मिळणार आहे.महिला संशोधकांसाठी मातृत्व रजा आणि चाइल्ड केअर लीव्हची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे कौटुंबिक जबाबदाऱ्या आणि उच्च शिक्षण यांचा समतोल साधत संशोधन सुरू ठेवण्यास मदत होणार आहे.या बदलांमुळे चार वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमानंतर थेट संशोधन क्षेत्रात प्रवेश करण्याची संधी विद्यार्थ्यांना मिळणार असून, रांची विद्यापीठाची पीएच.डी. प्रवेश प्रक्रिया राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या नव्या रचनेशी अधिक सुसंगत होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.